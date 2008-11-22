'Baykal türbanı da çözsün'

CHP lideri Deniz Baykal'ın, başörtülü, türbanlı hatta çarşaflı kadınların partisine katılmalarını olumlu karşılamasına ilişkin tartışmalar sürüyor. Baykal'ın bu tavrını AKP'den de olumlu bulanlar ve destekleyenler oldu. Bunlardan biri de Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek.

Çiçek, CHP'nin yeni açılımını şöyle değerlendirdi:



'Baykal'ı destekliyorum'



"Bence Sayın Baykal'ın yaptığı iş doğrudur. Başörtülü, türbanlı hatta onun da ilerisinde bir giyim tarzı olan çarşaflı insanlarımızı benimseme yolunda bir açılım olarak değerlendiriyorum. Bizim toplumumuz önyargılı değil. Siyasetçiler önyargılı. Bunun kırılması lazım. Bu bakımdan ben Sayın Baykal'ın bu tutumunu destekliyorum. Başı örtülü insanlarımız toplumun bir gerçeği.

Bu insanların yaşadıkları sorun da bir başka gerçek. Sayın Baykal, madem bu insanlarımızla kucaklaştı, onları benimsedi, o halde onların sorunlarıyla da ilgilenmesi, çözüm üretmesi, öneri geliştirmesi gerekir. Biz, türbanla ilgili bu yönde çalışmalar yaparken CHP'den de görüş ve öneri bekledik. Ancak Sayın Baykal ve partisi sadece eleştirmekle yetindi.

'Peki sizin çözüm öneriniz nedir' deyince, 'ben sadece tehlikeye işaret ediyorum' demekle yetindi. Şimdi, bu kucaklaşmayı yaptığına göre, ben de diyorum ki, türban sorununa da çözüm getirsin, bu sorunu çözsün, bunun şerefi de ona ait olsun. Eğer böyle bir çözüm üretirse ben söz veriyorum her yerde bunun Baykal'a, CHP'ye ait bir başarı, bir şeref olduğunu söylerim. Öneri getirsin biz de destek olalım."



'Su içeceğin bardağa tükürme'



Baykal'ın türbanlı kadınları partiye üye yaparak bir yanlışı düzeltmeye çalıştığını belirten Bakan Çiçek, değerlendirmelerini şöyle sürdürdü:

"Sayın Baykal'ın ve CHP'nin bu tutum değişikliği, açılım çabaları bir atasözünü anımsattı. Bu atasözümüz der ki: 'Su içeceğin bardağa tükürme'. Evet, çok doğru bir sözdür. Su içeceğimiz bardağa tükürmemeliyiz. Siyasetçi, bu söze uygun davranmalı. Toplumun hiçbir kesimini aşağılamamalı, hor görmemeli, dışlamamalı. Nihayet siyaset bu toplum için yapılıyor. Siyasetçi bu bardaktan su içiyor. Eğer bu gerçeği görmez ve önyargıyla toplumun bir kesimini dışlarsanız, sonra bunun hata olduğunu anlar ve CHP'nin durumuna düşersiniz."



'Alevilere öneri getirsin'



Çiçek, türban konusunda olduğu gibi Alevilerin sorunlarıyla ilgili olarak da CHP'nin somut çözüm önerileri geliştirmesi gerektiğini söyleyedi. Çiçek, bu konuda da şu analizi yaptı:

"Alevi vatandaşlarımızın sorunları var. Bu da bir başka gerçek. Alevi vatandaşlarımız çoğunlukla CHP'yi tercih ediyorlar, oy veriyorlar, destek oluyorlar. Problemleri var. Bu problemlerle başka ülkeler bile ilgileniyor. Şimdi bakıyorsunuz, CHP'nin, en fazla desteği aldığı bu insanlara dönük bir projesi de yok. Ben görmedim. Var da ben bilmiyorsam özür dilerim.

Ama varsa ortaya koysunlar biz de yararlanalım. Gayet samimi söylüyorum. Bu soruna da çözüm üretmek gerekiyor. CHP bir virajda. Sayın İzzettin Doğan'ın söylediği gibi bu sorunlar çözülmezse ileride başka bir güvenlik problemine dönüşebilir."



'Katkıyı alkışlarız'



Muhalefetin de sorunlara çözüm üretmesi gerektiğini savunan Çiçek, "CHP somut projeler getirsin. Türbanda, Alevilerle ilgili olarak. Sorunun değil, çözümün parçası olsun. Biz katkılarını alkışlarız. Örneğin AB konusunda Meclis'te verdikleri katkıyı her zaman takdirle söylemişimdir" dedi.

