Baykal törene alınmadı

CHP Genel Başkanı Baykal, dün saat 17.00'de Genelkurmay Başkanlığı'nda düzenlenen tören için Angora'daki evinden çıktı. Baykal, yol boyunca ve özellikle de Genelkurmay yönünde törenden ötürü oluşan yoğun trafik nedeniyle karargâha zor yetişti.



Baykal, törenin yapıldığı salonun kapısına varınca Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, KKTC Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, TBMM Başkanı Köksal Toptan olmak üzere devletin zirvesi yerini almış İstiklal Marşı çalınıyordu. İstiklal Marşının bitiminde davetlileri karşılayan Albay rütbeli subay Baykal'a, "Efendim Sayın Cumhurbaşkanı geldi, İstiklal Marşı okundu. Bize kesin talimat var. Tören başladıktan sonra hiç kimseyi alamıyoruz" dedi.

Bunun üzerine CHP lideri, "Öyle mi, tamam o zaman. Yeni Genelkurmay Başkanımıza ve görevi bırakan Genelkurmay Başkanımıza tebrik ve başarı dileklerimi iletin lütfen" diyerek evine geri döndü.



Baykal, aksaklığın yoğun trafikten kaynaklandığını belirterek, üzgün olduğunu dile getirdi. Baykal, "Trafiğin azizliğine uğradık. Hem görevi bırakacak hem de görevi devralacak Genelkurmay Başkanımıza mesajımı aracı ile ilettim" diye konuştu.