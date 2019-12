Baykal: Tek parti dönemi bitti

CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, türbanlı ve çarşaflı vatandaşların partisine katılmasını, "tek parti dönemi uygulamalarını eleştirerek" savundu. Kimsenin 'niyet okuma'ya hakkı olmadığının altını çizen CHP lideri, insanlara 'madem başın örtülü, bizden değilsin' denilemeyeceğini vurguladı.



Baykal, dün partisinin grup toplantısında çarşaflı kadınlara rozet takmasıyla ilgili eleştirilere cevap verirken tarihî tespitlerde bulundu. Baykal, kimsenin 'niyet okuma'ya hakkı olmadığının altını çizdi. İnsanlara 'madem başın örtülü, bizden değilsin' denilemeyeceğini vurguladı:



"Yok böyle bir şey. Türkiye'yi zaten yeterince bölmüşler, diğer bir kısmını da biz mi böleceğiz?" CHP lideri, çarşaflı kadınları partiye almasına tepki gösteren çevrelere şöyle seslendi: "Alacağım kardeşim, alacağım. Bunu bil. Bir tek kişi de olsa, ona senin haksızlık yapmana izin vermeyeceğim. Samimiyetle Atatürk'ü seviyorsa, laikliğe inanıyorsa, CHP'ye girmek istiyorsa başımızla beraber." Kıyafetinden yola çıkarak kimsenin mahkum edilemeyeceğini belirten CHP lideri, başı kapalı kadınlara "Niye böyle giyiniyorsun?" diye tepki gösterenlere şu karşılığı verdi: "Sana ne kardeşim. Devletin kanunları çerçevesinde herkes istediği gibi giyinir."



Baykal, toplumda yaşanan dışlamalar için CHP'nin tek parti olarak hüküm sürdüğü yıllardan örnek verdi. Cumhuriyet'in ilk yıllarında kılık kıyafeti uygun olmayan insanların Atatürk bulvarında, protokol yolunda yürümelerine izin verilmediğini hatırlatan CHP lideri, şöyle devam etti: "O bulvardan şalvarlı insanlar geçemiyordu. Tek parti düşüncesi buydu. Şimdi genel yasaların ötesinde insanları kılık kıyafetine göre yeniden tasnif mi edeceğiz? Herkes her meydana gider, her bulvarda yürür, her istediği partiye girer."



Baykal, çarşaf açılımının 'oy hesabıyla' yapıldığı eleştirilerine ise şu karşılığı verdi: "Ardında oy hesabı yok. Safiyet ve samimiyetle yapıyoruz." Alanya'da hemşehrilerinin şalvar giydiğini anlatırken, "Bize gelmek istediklerinde 'gelme' mi diyeceğiz? Pantolonla CHP'li olunmuyor." ifadelerini kullandı.



Deniz Baykal, konuşmasının ardından parti grup toplantı salonunda CHP'ye katılan bazı vatandaşlara altıok rozeti taktı. Partiye katılanlar arasında AKP Ankara İl Genel Meclisi Başkanı Emrullah Eren de yer aldı. CHP lideri Deniz Baykal, burada gazetecilerin sorularını cevaplarken Ankara dışında henüz hiçbir ilin belediye başkan adayını netleştirmediklerini söyledi.



Âşık Veysel, kıyafeti yüzünden Atatürk'le buluşamadı



Baykal, CHP'nin tek parti zihniyetini eleştirirken çarpıcı bir örnek verdi. Baykal, şöyle konuştu: "Âşık Veysel, yaşadı bu acı olayı. Ölmeden Atatürk'le buluşmak istedi. Birileri öncülük yaptı, Ankara'ya getirdiler. Ama gidemedi. Çünkü bulvara çıkmasına izin vermediler. Cumhuriyet döneminde Atatürk Bulvarı'ndan, kılık kıyafeti uygun olmayan insanlar geçirilmiyordu. Tek parti zihniyeti oydu." CHP lideri, ardından partililere şu soruyu yöneltti: "Tek parti zihniyetini 2009'a girerken insancıl parti olarak biz mi uygulayacağız? İnsanları kılık kıyafetine göre yeniden tasnif mi edeceğiz?"