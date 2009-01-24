Baykal: Tarihi bir yolculuğa çıkıyoruz

CHP lideri Baykal, Antalya Kepez'de partisinin il toplantısında kontu. Baykal'ın açıklamasından satırbaşları:





- Antalya'ya sahip çıkmak isteyen insanlar bunu veriyor. Sadece Antalya değil Türkiye'nin hakkında sahip çıkmak isteyenler bu hakkı veriyor



- Bugün Uğur Mumcu'nun katledişilinin 16. yılı. Mumcu, Türkiye'de karanlık güçlerle, din istismarcılarıyla uğraşmayı hayatının hedefi haline getirmiş çok değerli bir insan. Aradan 16 yıl geçti. Hala o saldırının hesabı görülemedi.Katiller yakalanamadı. Sorumlular yakalanamadı.



- Yine bir 24 Ocak günü yine tarihi bir yolculuğa çıkıyoruz



- Kepez, Antalya'nın kimliğini temsil eden bir belediyemizdir



- Biz bugüne kadar hakkını alamamış Kepez halkına saygılarımızı sunalım dedik



- Ülkemizin ekonomisi parlak nutuklar anlatıldığı, Türkiye'nin ekonomik bakımdan sorunlarını çözdüğü yıllardır ifade edildi



- Türkiye çok ciddi bir ekonomik problemin içine sürüklenmiş durumda. Türkiye'nin borcu 500 milyar dolar civarında



- İşsizlik artmış, fabrikalar kapanmaya başlamış, ekonomi alarm veriyor.Yolsuzluk artık bireysel bir suç olmaktan çıkmış, toplumsal bir nitelik kazanmış. Artık iktidarlar yolsuzluklarla mücadeleyi bırakmış, ondan nasıl nemalanırız hesabında



- Eskiden sütü bozuk biri dayanamaz, eline fırsat geçince yolsuzluk yapardı. Şimdi dernekli, şirketli yapılıyor. Eskiden iktidar yolsuzluk yapanın üzerine giderdi. Şimdi daha çok yolsuzluk yapanlar daha çok yapsın vergi imtiyazı veriliyor. Bu dernekler kamuya yararlı dernek ilan ediliyor.



- RTÜK'ün başkanı bugün Almanya'ya adım atamaz halde. Adım atsa tutuklanacak. Türkiye'de çok saygın bir konumda. Onu oraya kim getirdi, niçin taşıdı?



- Mehmetçik hakkında tanınmayan vergi imtiyazı bu derneklere kim tarafından tanındı?



