Baykal, 'Susurluk' gibi kaza atlattı

CHP Genel Başkanı Baykal, Muğla Güvercinlik mevkiinde bir kamyonun tali yoldan aniden konvoyun önüne çıkmasıyla büyük tehlike atlattı.



Muğla ve ilçelerinde 29 Mart yerel seçimlerini kazanan partili belediye başkanlarını ziyaret eden CHP lideri Deniz Baykal, gece konakladığı Bodrum'dan bu sabah saatlerinde Antalya'ya gitmek üzere Milas-Bodrum Havalimanı'na giderken, Güvercinlik mevkiinde bir kamyonun tali yoldan aniden konvoyun önüne çıkmasıyla büyük tehlike atlattı. Eskort polis aracı karşı şeride geçerek kendini kurtarırken, Baykal'ın bulunduğu otomobili kullanan Muğla CHP İl Başkanı Süleyman Uslu ani fren yaparak kazayı son anda önledi. Arkadaki koruma otomobili ise Baykal'ın bulunduğu araca çarpmaktan zor kurtuldu.



Muğla ile Milas, Yatağan ve Bodrum ilçelerinde seçimleri kazanan belediye başkanlarını ziyaret ederek tebrik eden Baykal, dün gece Azka Otel'de konakladı. Sabah erken saatlerde kalkan Baykal, otelde bir süre kahvaltı yerini ve kurmaylarını aradı. Havuz başında DHA muhabirlerinin kendisini beklediğini gören Baykal, "Denize girer yüzerim diye geldiniz değil mi? Ancak bugün denize girmedim, dinlenmeyi tercih ettim" diyerek şakalaştı, Ardından otelin sahilinde kendisi için özel hazırlanan kahvaltı bölümünde Algan Hacaloğlu, Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş, CHP Muğla milletvekilleri Ali Arslan, Gürol Ergin, Fevzi Topuz ve İl Başkanı Süleyman Uslu ile kahvaltı yapan Baykal'ın bol miktarda kavun yediği ve üzerine Türk kahvesi içtiği görüldü. Baykal kahvaltından sonra otel bahçesinde bir süre yürüyüş yaparak kurmayları ve milletvekilleri ile sohbet etti. Otelden ayrılırken Baykal'ı gören ve kim olduğunu öğrenen Hollandalı turistler CHP liderinin fotoğraflarını çekti.



200 km hız yaptı



Otelden çıkışta, Baykal, İl Başkanı Süleyman Uslu'nun 48 AE 048 plakalı BMW marka otomobilinin ön koltuğuna oturdu.



Başkan Uslu kendi aracı ile Bodrum'dan hızlı bir çıkış yaptı. İl Başkanının kullandığı aracı, eskortluk yapacak trafik polisleri ancak Güvercinlik'e yaklaşırken yakalayabildi. Uslu'nun zaman zaman 200 kilometreye yakın hız yaptığı belirtildi.



Güvercinlik çıkışında duble yolda yapılan asfaltlama çalışmaları nedeniyle yolun iki şeride düşürüldüğü kısımda ise konvoy kaza tehlikesi geçirdi. Bodrum-Milas Karayolunun 24'üncü kilometresinde, tali yoldan aniden konvoyun önüne çıkan kamyon korkulu anlar yaşanmasına neden oldu.



Eskort polis aracı karşı şeride geçerek kendini kurtarırken, Baykal'ın bulunduğu otomobili kullanan Muğla CHP İl Başkanı Süleyman Uslu ani fren yaparak kazayı son anda önledi. Arkadaki koruma otomobili ise Baykal'ın bulunduğu araca çarpmaktan son anda kurtuldu.



‘Hız yapmamızı Baykal istedi’



Baykal'ın özel uçakla Antalya'ya hareket etmesinden sonra havalimanındaki partililer CHP İl Başkanı Uslu'ya hızlı araç kullandığı ve konvoyu tehlikeye attığı için sitem etti.



Süleyman Uslu ise "Baykal yanımda oturuyordu, `sürekli biraz hızlı gidelim, acele edelim' diyordu, ancak kontrollü hızlı gidiyordum. Önümüze çıkan kamyonun hatası. Son anda manevra yaparak kaza olmasını engelleyebildim" dedi.

