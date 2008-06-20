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Politika

Baykal: Sorun türban değil cumhuriyet

Ülkenin büyük bir tezgahla karşı karşıya kaldığını ileri süren CHP lideri: Humeyni'yi seviyorum demenin altında bir ideoloji var

20 Haziran 2008 03:00

CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, Balıkesir’in Edremit İlçesi’ne bağlı Altınoluk Beldesi’nde, Atatürk ile İsmet İnönü’nün birlikte yer aldığı heykelin açılışında partililere seslendi. Atatürk’ü sevmediğini söyleyen birinin, "Ben Humeyni’yi seviyorum" demesinin altında bir ideoloji yattığını kaydeden Baykal, şunları söyledi:
"Bu bir zihniyettir. Türban takıyor, Atatürk’ü sevmiyor, Humeyni’yi seviyor. İngiliz işgalinde dini hak ve özgürlüklerinin daha güvencede olabileceğini düşünüyor. Bu kızımızın ortaya koyduğu fikri yadırgamamak lazım aslında. Çünkü milli mücadele başlarken, o tablo aynen ortadaydı. Vahdettin’in ortaya koyduğu düşünce işte budur. O kızımızın kafasındaki düşüncedir. Acaba bu düşünce sadece kendine özgü, bireysel bir tercih içinde o konuşmayı yapan o kızımızla sınırlı mıdır? Ama ben artık anladım ki bu, türban işi değildir. Ben, ’türban söz konusu değil, laiklik söz konusu’ diyordum. Artık anlaşıldı ki son gelişmelerin ışığında, türban da laiklik de değil, Türkiye’de cumhuriyettir, rejimdir, devletin ulusal bütünlüğüdür, bağımsızlığıdır. Söz konusu olan artık türban, laiklik falan değil. Dillerinin altındaki baklalar, yavaş yavaş çıkıyor. Büyük bir tezgahla, tehditle, aldatmacayla karşı karşıyayız."

CHP’den Toptan’a İnönü için şikáyet

CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, Meclis Genel Kurulu’nda kavgaya yol açan "İsmet İnönü" tartışmasını Meclis Başkanı Köksal Toptan’a taşıdı. İnce, "İsmet İnönü millet düşmanı" diyen ve CHP’liler için bir vatandaşa gönderdiği e-postada "şerefsizler" ifadesini kullanan gazeteci Tamer Korkmaz’ı, Toptan’a şikáyet etti. İnce, Devlet Bakanı Mehmet Aydın’a gönderdiği mektupta da "Korkmaz’a TRT’de program yaptırılması kabul edilemez" dedi.

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