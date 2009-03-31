Baykal: Sonuç AKP için kırılmadır

Yerel seçim sonuçlarını Türkiye'de yeni bir dönemin başlangıcı olarak gören CHP lideri Deniz Baykal, 'Sonuç AKP için bir kırılmadır' dedi.



Baykal, Milliyet gazetesi yazarı Fikrat Bila'nın seçim sonuçlarıyla ilgili sorularını yanıtladı. Baykal, ş değerlendirmeleri yaptı:





‘Kırılma noktası’



“AKP’nin 8 puan kaybetmesi çok önemli bir işarettir. Bu AKP için bir kırılmadır. 29 Mart seçimleri bir kırılma noktasını gösteriyor. AKP iktidar olmanın bütün olanaklarını hunharca kullanmasına rağmen, önemli oy kaybetmiştir. CHP başarılı bir seçim geçirmiştir. AKP’nin muhalefet partileri karşısındaki nispi ağırlığı azalmıştır.”



‘Yeni bir dönem’



Baykal, demokrasinin iç dinamiklerinin harekete geçtiğini vurgulayarak, şu analizi yaptı:

“Siyasette iç dinamikler harekete geçmiştir. Bu süreç işlemeye devam eder ve AKP daha fazla destek yitirir. Bugünden itibaren siyasette yeni bir dönem başlamış, yeni bir sayfa açılmıştır. Bu seçimlerin yerel seçim olduğu da unutulmamalıdır. Eğer genel seçim olsa, AKP daha fazla oy kaybederdi. Çünkü, yerel seçimlerde iktidar partisi için ekstra avantajlar, muhalefet partileri için de handikaplar vardır. Ben bu nedenle ‘AKP, genel seçim oyunun 5 puan üzerinde oy alması gerektiğini hesaplamalı’ demiştim. Çünkü, iktidarın bütün olanaklarını kullandı. Seçmeni tehdit etti. ‘Bize oy vermezseniz belediye işleriniz görülmez’ dedi. Buna rağmen 8 puan kaybetti. Önemli bir göstergedir.”



‘Tek adama itiraz’



Baykal, yerel seçim sonuçlarının “tek adam yönetimine itiraz” anlamı da taşıdığını belirtti:

“Başbakan özelikle son dönemde tam bir tek adam rolüne soyunmuştu, dediğim dedik havasındaydı. Vatandaşı azarlıyordu. Medyayı hür türlü baskı ve tehditle susturmaya çalışıyordu. Yandaş medyanın tüm olanaklarını sonuna kadar kullanıp bir hava yaratmıştı. Bütün bunlara rağmen ciddi oy kaybetti. Seçmen, tek adam yönetimine itiraz etti.”



‘CHP başarılı’



"CHP'nin aldığı oy başarıdır. 2004 yerel seçim sonuçlarına bakalım. CHP’nin İl Genel Meclisi’nde aldığı oy oranı yüzde 18.4, bu seçimde aldığımız ise yüzde 23.2. Tam 5 puanlık artış var. 2007 genel seçimleriyle karşılaştırırsanız da yine CHP’nin oylarında artış var. Gönül daha fazla isterdi ama bu koşullarda aldığımız sonuç başarılıdır. Halkın umut beslediğini gösterir.”



‘İstanbul küçümsenmemeli’



“İstanbul’da aldığımız sonuç küçümsenmemeli. Kemal Bey çok iyi bir kampanya yürüttü. CHP’nin İstanbul oylarındaki sıçrama önemli bir göstergedir. İstanbul’da varoşlarla köprü kurulduğu ortaya çıkmıştır. Birçok ilçe belediyesini kazandık. Varoşların ağırlıklı olduğu ilçeleri de kazandık. Bu ileriye dönük çok önemli bir işaret sayılmalıdır. Ankara sonucu da azımsanmayacak düzeydedir. Murat Karayalçın da iyi bir kampanya yürüttü. Yenimahalle’yi aldık. Mamak çok az farkla gitti. Çankaya’da çok büyük fark attık. CHP, Ankara’da da çok iyi bir mücadele vermiş ve iyi bir düzey yakalamıştır.”



‘Umutsuzluğa yer yok’



"Seçim sonuçları iktidarın alternatifi olmadığı iddiasının boş olduğunu da gösterdi. Seçim sonuçlarına bakarak şunu söyleyebilirim ki, umutsuzluğa yer yoktur. Halk bunu göstermiştir. Alternatifsizlik söz konusu değildir.”



Erken seçim için erken



“Bir erken seçim telaşına düşmemek gerekir. Henüz çok erken. Ancak bir süreç başlamıştır ve bu süreçte AKP’nin oy kaybı hızlanacaktır.”





