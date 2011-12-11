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Politika

Baykal: Soğukkanlı davranabilmeyi özlüyoruz İZMİR (A.A) 

11 Aralık 2011 00:55

-Baykal: Soğukkanlı davranabilmeyi özlüyoruz İZMİR (A.A) - 10.12.2011 - Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, ''Yargının aldığı kararlar karşısında hepimiz tam bir güven duygusu içerisinde soğukkanlı davranabilmeyi özlüyoruz'' dedi. Baykal, Kaya İzmir Termal Otel'de 23. dönem CHP Antalya Milletvekili Tayfun Süner'in yeğeni Ümit Şen Hüseyni ile Nihan Erdil'in nikah töreninde şahitlik yaptı. Nikah töreni öncesinde basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Baykal, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yapılan operasyonları ''çifte standart'' olarak niteledi. Bütün Türkiye'de ''İzmir'le özel olarak ilgilenildiği'' anlayışının hakim olduğunu savunan Baykal, şöyle konuştu: ''Yargının aldığı kararlar karşısında hepimiz tam bir güven duygusu içerisinde soğukkanlı davranabilmeyi özlüyoruz. Ama ne yazık ki içinden geçmekte olduğumuz dönem, yaşanan olaylar, ortadaki çifte standartlı uygulamalar, bizi tam bir güven ve rahatlık içinde bu olayları soğukkanlı bir şekilde izlemekten mahrum bırakıyor. İzmir'de yaşanan olayların, yargı kadrosunda son dönemdeki yaşanan değişimlerin hepsi bir arada düşünüldüğü zaman, İzmir'le diğer belediyelerdeki uygulamalar arasındaki çelişki, farklılıklar göz önünde bulundurulduğu zaman, gerçekten bunu anlayışla karşılamak çok güç oluyor. İnsanın aklına 'İzmir'de belediye üzerinden bir başka hesaplaşma mı yaşanıyor?' sorusu geliyor. Bir hukukçu olarak, hukuka saygılı olan bir vatandaş olarak böyle soruları sormak zorunda kaldığımız için büyük üzüntü içindeyim, yakışmıyor. Manzaranın böyle olmadığını söylemek ne yazık ki mümkün değil.'' CHP ile HSYK arasındaki 'özür' polemiğiyle ilgili soru üzerine Baykal, ''Bizim alıştığımız yargı bu değil. Bildiğimiz adalet kavramı bu değil'' dedi.

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