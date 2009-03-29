Baykal seçimi evinde takip ediyor

Oy verme işleminin tamamlanması ile gözler seçim sonuçlarına çevrilirken CHP Genel Merkezi'nde de sonuçlara ilişkin heyecanlı bekleyiş sürüyor. CHP Genel Sekreteri Önder Sav seçimlerin demokrasiye ve Türkiye'ye yakışır ve şaibelerin olmadığı bir şekilde sonuçlanacağını düşündüklerini kaydetti.



CHP Genel Merkezi'nde gazetecilere açıklama yapan CHP Genel Sekreteri Önder Sav, parti olarak hazırlıklarını tamamladıklarını ve her il ile irtibatlarının olduğunu belirterek, veriler alındıkça bilgisayara aktarılacağını söyledi.



CHP olarak 16 büyükşehir, 65 il ve ilçelerin tamamına yakını ile beldelerin büyük bir bölümünde seçime girdiklerini belirten Sav, "Bu seçimlerin demokrasimize, Türkiyemize yakışır, şaibelerin olmadığı bir şekilde sonuçlanacağını düşünüyorum. Bütün örgütlerimizle seçim sonuçlarını alıncaya kadar görev başında olacağız" diye konuştu.



Sav, 100'ü aşkın görevli ile illerle bağlantı kurduklarını ve 20 kişilik bir ekibin de bilgisayara verileri girdiğini kaydetti.



Bu arada CHP'li yöneticilerin bir bölümü parti genel merkezinde bulunurken, CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın ise evinde seçim sonuçlarını takip edeceği kaydedildi. Baykal'ın gelişmelere göre ilerleyen saatlerde parti genel merkezine gelebileceği belirtildi.

