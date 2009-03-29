T24 LogoT24 Logo
Politika

Baykal seçimi evinde takip ediyor

Oy verme işleminin tamamlanması ile gözler seçim sonuçlarına çevrilirken CHP Genel Başkanı Baykal'ın seçimi evinden izleyeceği bildirildi.

29 Mart 2009 02:00

Oy verme işleminin tamamlanması ile gözler seçim sonuçlarına çevrilirken CHP Genel Merkezi'nde de sonuçlara ilişkin heyecanlı bekleyiş sürüyor. CHP Genel Sekreteri Önder Sav seçimlerin demokrasiye ve Türkiye'ye yakışır ve şaibelerin olmadığı bir şekilde sonuçlanacağını düşündüklerini kaydetti.

CHP Genel Merkezi'nde gazetecilere açıklama yapan CHP Genel Sekreteri Önder Sav, parti olarak hazırlıklarını tamamladıklarını ve her il ile irtibatlarının olduğunu belirterek, veriler alındıkça bilgisayara aktarılacağını söyledi.

CHP olarak 16 büyükşehir, 65 il ve ilçelerin tamamına yakını ile beldelerin büyük bir bölümünde seçime girdiklerini belirten Sav, "Bu seçimlerin demokrasimize, Türkiyemize yakışır, şaibelerin olmadığı bir şekilde sonuçlanacağını düşünüyorum. Bütün örgütlerimizle seçim sonuçlarını alıncaya kadar görev başında olacağız" diye konuştu.

Sav, 100'ü aşkın görevli ile illerle bağlantı kurduklarını ve 20 kişilik bir ekibin de bilgisayara verileri girdiğini kaydetti.

Bu arada CHP'li yöneticilerin bir bölümü parti genel merkezinde bulunurken, CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın ise evinde seçim sonuçlarını takip edeceği kaydedildi. Baykal'ın gelişmelere göre ilerleyen saatlerde parti genel merkezine gelebileceği belirtildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24