-BAYKAL SEÇİM ÇALIŞMASINA PAZARDAN BAŞLADI ANTALYA (A.A) - 16.04.2011 - CHP eski Genel Başkanı Antalya Milletvekili Deniz Baykal, genel seçimlerde CHP'nin Antalya'dan en az 7 milletvekili çıkaracağını savundu. Baykal, seçim çalışmasını başlatmak üzere geldiği Antalya'da ilk olarak CHP milletvekili adayları ile il başkanlığında 2 saat süren toplantıda buluştu, Baykal, toplantının ardından diğer adaylarla birlikte Kepez ilçesindeki Cumartesi pazarına geçerek esnaf ve halkla bir araya geldi. Baykal'a ''Yeni parti aç geleceğiz'' diyen bir vatandaşa CHP İl Başkanı Özer Ülken, ''Neyin partisi canım CHP var'' diye tepki verdi. Baykal, ''Bizi bırakmayın'' diyen bir vatandaşa da ''hallederiz, hallederiz'' dedi. Pazar esnafı, Deniz Baykal ile fotoğraf çektirdi. -TUNCELİLERDEN OY İSTEDİ- Deniz Baykal ve beraberindekiler, daha sonra Ulus Mahallesi'ndeki Salon 62 isimli Tunceliler kahvehanesine geldi. Baykal, ''Tunceli ile CHP arasında büyük bir yakınlık hep olagelmiştir. Şimdi bir başka yakınlık var, genel başkanımız Tuncelili, bu size de bir yükümlülük getiriyor'' diyerek, Tuncelilerden oy istedi. Seçmen kütüklerinin yakından takip edildiğini bildiren Baykal, ''Çift oy kullanımını engellemek lazım. Onu takip edeceğiz bilgisayar programı ile. Bunu yapanlar perişan olacak. CHP olarak çift oy kullanma tehlikesine karşı çok ciddi bir bilgisayar programı ile hazırlık yaptık'' dedi. Baykal, kahvehanede oturan bir vatandaşın kadınlara listelerde birinci, ikinci sırada yer verilmemesine tepki göstermesi üzerine, yanındaki kadın adayları gösterdi. Baykal, Ankara Bahçelievler'de öldürülen 7 TİP'li gençten biri olan Hürcan Gürses'in kız kardeşi doktor Sevgi Doğan'ın Antalya listesinden 7'inci sırada yer aldığını belirterek, ''Bu sene geliyor, Tayinle değil, kazanacak gelecek o, kazanacak yerden. O geçmiş dönemin anlayışı, bu dönem seçilecek yerde CHP'li bir bayan arkadaşımız var'' diye konuştu. Genel seçimlere ilişkin tahminde de bulunan Baykal şunları söyledi: ''Size açıkça tabloyu söyleyeyim. Son 2009 il genel meclisi seçim sonuçlarına göre aynı seçim sonuçlarıyla milletvekili dağıtılsa 2009'a göre CHP 6, AKP 5, MHP 3 alıyordu. Bu, 2009'daki fotoğraf. Şimdi 2011'deyiz. O tablo inşallah öyle kalmadı. Biraz önce Kepez'de pazar yerini dolaştık, hiç böyle bir hava yoktu. Kepez'de şimdi yeni bir hava var. Aynı şeyi Aksu'da, Yurtpınar'da, Elmalı'da diğer yerlerde gördük. CHP hızla büyüyor.. Şimdi geçen seçime göre 6, 5, 3... Şimdi birazcık ilerleme var, kesin 7'yi güvence altına alacağız, 8'i de inşallah güvence altına alacağız.''