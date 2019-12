-BAYKAL: SAVCI OLMAKTAN VAZGEÇME KARARI MI ALDI? ANTALYA (A.A) - 17.04.2011 - Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın dünkü konuşmasında, ''Ergenekon davasının savcısı olduğuna dair hiçbir açıklama yapmadığını'' söylediğini belirterek, ''Bu çok ilgi çekici bir durumu ortaya koyuyor. İnsan düşünüyor; acaba Başbakan, Ergenekon davasının seyrini görerek, artık savcı olmaktan vazgeçme kararı mı aldı?'' dedi. Kepez Belediyesi tarafından yedincisi Varsak Stadı'nda düzenlenen yağlı pehlivan güreşlerini izleyen Deniz Baykal, güreş meydanında cazgır eşliğinde, tur atarak milletvekili adaylarıyla seyircileri selamladı. Stattan ayrılan Baykal, gazetecilere açıklamalarda bulundu. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın ''Ergenekon davasının savcısı olduğuna dair hiçbir açıklama yapmadığını ifade ettiğini'' belirten Baykal, şunları söyledi: ''Dün Sayın Başbakan, çarpıcı bir açıklama yaptı. Ergenekon davasının savcısı olduğuna dair hiçbir açıklama yapmamış olduğunu ifade etti. Bu çok ilgi çekici bir durumu ortaya koyuyor. İnsan düşünüyor; acaba Başbakan, Ergenekon davasının seyrini görerek, artık savcı olmaktan vazgeçme kararı mı aldı? Eğer Başbakan 'Ben hiçbir zaman savcısı olmadım' diyorsa bunu anlamak çok güç. Çünkü Başbakanın böyle bir açıklaması olmuştur. Hatta o açıklama üzerine ben de 'Bir Başbakanın yürütülmekte olan bir davanın savcısı olması hukuka saygısızlıktır. Böyle bir şey olamaz. Hukuk devletini anlamamak, kuvvetler ayrılığını kavramamak anlamına gelir' demiştim. Başbakanın savcı olduğu bir büyük davada eğer bu kadar fütursuzca bu uygulamalar yapılabiliyorsa ona karşı mağdur insanları savunmak da ana muhalefetin görevidir. 'Ben de haksızlığa uğrayan insanların avukatıyım' diye açıklama yapmıştım. Şimdi Başbakan, 'benim böyle bir açıklamam olmadı' diyor. Ya Başbakan hafızasını kaybetti, yaptığı açıklamayı gerçekten unuttu. Böyle bir açıklama yapmadığını samimiyetle düşünerek bunu söylüyor. Ya da Başbakan Türk milletinin hafızasına saygısızlık ediyor. Türk milletinin böyle lafları çok kolayca kabul edebileceğini zannediyor. 'İstediğim zaman istediğimi söylerim. Bir söylediğimin tam tersini ifade ederim her ikisini kabul ettiririm' gibi bir fütursuzluk içinde millete karşı bir saygısızlık içinde. Bunun her ikisi de gerçekten çok vahimdir. Yani, Başbakan gerçekten unuttuysa vahimdir. Ya da 'ben istediğimi söylerim' anlayışıyla bu açıklamaları yapıyorsa çok şaşırtıcıdır. Başbakanın açıklamaları ortadadır. Vahim bir iş yapmıştır.'' Bu davayı çığırından çıkaran uygulamaların başında Başbakanın bu açıklamasının olduğunu ileri süren Baykal, şöyle devam etti: ''Başbakan, savcı olduğunu ilan etmiştir. Bu dava şimdi Türkiye'de hukuk açısından, demokrasi açısından çok ciddi sorunları da beraberinde getirmiştir. Eğer Başbakanın bu açıklaması bu duruma bir son verme arzusuyla ilgiliyse bunu tabii ki memnuniyetle karşılamak lazım. Bir an önce Başbakan, elini eteğini davalardan, hukuktan çeksin. Buna şiddetle ihtiyaç var. Bunu vurgulama, Başbakanla bu tartışmayı yapmış bir insan olarak 'mağdur insanların avukatıyım' demiş bir insan olarak bunu açıklama gereği hissettim.''