‘Baykal şarlatanlık yapıyor!’

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Tanrıverdi, "Baykal demagoji yaparak, şarlatanlık yaparak AKP’nin üzerine yürüyor" dedi.



AKP'nin Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Tanrıverdi, partisinin Malatya'nın Şahnahan beldesindeki seçim bürosunun açılışına katıldı.



Açılıştaki konuşmasında, CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın dün Malatya'da yaptığı konuşmada "AKP ile gelen APS ile gider" sözlerini anımsatan Tanrıverdi, Baykal'ın ana muhalefet lideri olarak kamu yöneticilerinin görevlerinin ne olduğunu bilmediğini öne sürdü.



Baykal'ın Tunceli'de yapılan yardımlara da değindiğine işaret eden Tanrıverdi, şöyle konuştu:



"Sosyal yardımlaşama ve dayanışma vakıfları bizden önce kuruldu. Vakıf sadece nakdi yardım yapmıyor ayni yardım da yapıyor. Tunceli Valimiz de bunu uyguladı. Kanuni ve insani görevini yaptı. Bizim yaptığımız yardımları Baykal'ın hafızasının alması mümkün değil. Sayın Baykal demagoji yaparak, şarlatanlık yaparak AK Parti üzerine yürüyor. AK Parti bunlarla yıpranacak bir parti değildir. Başka sermayesi olmayan ana muhalefet lideri ancak bu tür şarlatanlıklarla yol alıyor."



Yerel seçim çalışmalarına "İşimiz hizmet, gücümüz millet" diyerek başladıklarını belirten Tanrıverdi, AKP'nin Türkiye'de hizmetin partisi olduğunu söyledi.



Şehirleri vizyon sahibi ve marka şehirler yapmak için seçimlerde AKP'de buluşulması gerektiğini savunan Tanrıverdi, şöyle devam etti:



"AKP 2004 yerel seçimlerinde yüzde 42 oyla ülkede 1918 belediye elde ederek ülkenin partisi olduğunu gösterdi. Bizim için, şehirlerde hizmet etmenin yanı sıra halkın gönlünü kazanmak önemlidir. Bu çerçevede şehirler güzelleşti ve ruh kazandı. Biz değişimin ve gelişimin öncülüğünü yapıyoruz. Yerel seçimlerdeki hizmetleri sadece büyükşehirlere, merkez belediyelere ve ilçelerde değil, belde ve köylere kadar götürüyoruz. Bu kapsamda KÖYDES ve BELDES projeleriyle önemli hizmetlerde bulunduk."

