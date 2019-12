Baykal-sarıgül buluşmasına Kılıçdaroğlu yorumu

T24 - Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Malatya'ya gidişinde Esenboğa Havalimanı'nda gazetecilerin Baykal-Sarıgül buluşmasına ilişkin sorularını yanıtladı.



CHP lideri Kılıçdaroğlu, Deniz Baykal ile Mustafa Sarıgül’ün görüşmesiyle ilgili ''Bu görüşmeyi sizin genel başkanlığınıza dönük bir şey olarak algılamıyor musunuz?'' sorusuna ''hayır'' yanıtını verdi.



Kılıçdaroğlu, Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül ile eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal’ın görüşmesinden memnuniyet duyduğunu ifade etti.



Kılıçdaroğlu, "Kamuoyuna yansıyan bilgilerden öğrendiğim, normal, insani ilişkilerin güçlenmesi açısından yapılan görüşmedir'' dedi.



Kemal Kılıçdaroğlu, Baykal ve Sarıgül'ün daha önceki kongrede ''karşı karşıya geldiklerini'' hatırlatılması üzerine ''O kongrede ben de vardım. İki ayrı genel başkanı adayı vardı. Dolayısıyla tartışma oldu. O tartışmayı yaşamın her alanına taşımak doğru değil. Bir genel kuruldaki tartışmaydı. Öyle anlaşılıyor ki sonlandırıldı'' diye konuştu.



Kılıçdaroğlu, ''Bu görüşmeyi sizin genel başkanlığınıza dönük bir şey olarak algılamıyor musunuz?'' sorusunu da ''hayır'' şeklinde yanıtladı.





'KİMSENİN TEDİRGİNLİK DUYMASI İÇİN BİR NEDEN YOK'



Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül ile görüşmesine ilişkin ''Kimsenin benim yaptığım görüşmelerden rahatsızlık duyması, tedirginlik duyması için bir neden yok'' dedi.



Baykal, Sarıgül ile görüşmesinin Kılıçdaroğlu'na karşı yapıldığı yönünde yorumlar bulunduğunun hatırlatılması üzerine, ''Bizim kapımız düşmanlık kapısı değil, pişmanlık kapısı da değil. Kapımız, memleketini seven, partisini seven herkese açık. Kimsenin benim yaptığım görüşmelerden rahatsızlık duyması, tedirginlik duyması için bir neden yok'' diye konuştu.



Bu görüşmeden rahatsızlık duyanlar varsa onları da beklediğini ifade eden Baykal, ''Onlara da kapım açık. Onlara da söyleyecek bir-iki güzel sözümüz olabilir. Bin kere tövbeni bozmuş olsan da gene de gel. Bizim kapımız herkese açık bir kapıdır'' değerlendirmesinde bulundu.