T24 LogoT24 Logo
Gündem

Baykal-sarıgül buluşmasına Kılıçdaroğlu yorumu

Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Malatya'ya gidişinde Esenboğa Havalimanı'nda gazetecilerin Baykal-Sarıgül buluşmasına ilişkin sorularını yanıtladı.

24 Temmuz 2010 03:00

T24 - Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Malatya'ya gidişinde Esenboğa Havalimanı'nda gazetecilerin Baykal-Sarıgül buluşmasına ilişkin sorularını yanıtladı. 

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Deniz Baykal ile Mustafa Sarıgül’ün görüşmesiyle ilgili ''Bu görüşmeyi sizin genel başkanlığınıza dönük bir şey olarak algılamıyor musunuz?'' sorusuna ''hayır'' yanıtını verdi. 

Kılıçdaroğlu, Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül ile eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal’ın görüşmesinden memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Kılıçdaroğlu, "Kamuoyuna yansıyan bilgilerden öğrendiğim, normal, insani ilişkilerin güçlenmesi açısından yapılan görüşmedir'' dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu, Baykal ve Sarıgül'ün daha önceki kongrede ''karşı karşıya geldiklerini'' hatırlatılması üzerine ''O kongrede ben de vardım. İki ayrı genel başkanı adayı vardı. Dolayısıyla tartışma oldu. O tartışmayı yaşamın her alanına taşımak doğru değil. Bir genel kuruldaki tartışmaydı. Öyle anlaşılıyor ki sonlandırıldı'' diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, ''Bu görüşmeyi sizin genel başkanlığınıza dönük bir şey olarak algılamıyor musunuz?'' sorusunu da ''hayır'' şeklinde yanıtladı.


'KİMSENİN TEDİRGİNLİK DUYMASI İÇİN BİR NEDEN YOK' 

Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül ile görüşmesine ilişkin ''Kimsenin benim yaptığım görüşmelerden rahatsızlık duyması, tedirginlik duyması için bir neden yok'' dedi.

Baykal, Sarıgül ile görüşmesinin Kılıçdaroğlu'na karşı yapıldığı yönünde yorumlar bulunduğunun hatırlatılması üzerine, ''Bizim kapımız düşmanlık kapısı değil, pişmanlık kapısı da değil. Kapımız, memleketini seven, partisini seven herkese açık. Kimsenin benim yaptığım görüşmelerden rahatsızlık duyması, tedirginlik duyması için bir neden yok'' diye konuştu.

Bu görüşmeden rahatsızlık duyanlar varsa onları da beklediğini ifade eden Baykal, ''Onlara da kapım açık. Onlara da söyleyecek bir-iki güzel sözümüz olabilir. Bin kere tövbeni bozmuş olsan da gene de gel. Bizim kapımız herkese açık bir kapıdır'' değerlendirmesinde bulundu.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Canlı yayında 'asgari ücretli' vatandaşın mesajını okuyan Fatih Portakal'dan Bakan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24