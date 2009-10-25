Baykal Saran Ödülü "Vali"nin oldu

Erdal Beşikçioğlu, “Bir Delinin Hatıra Defteri” adlı oyundaki performansıyla değer görüldüğü Baykal Saran Tiyatro Ödülü’nü, İstanbul Devlet Tiyatrosu Üsküdar Tekel Sahnesi’nde gerçekleştirilen törenle aldı. Özel davetlilerin ve basın mensuplarının katıldığı Baykal Saran Tiyatro Ödülü Ödül Töreni, “Bir Delinin Hatıra Defteri” adlı eserin özel gösterimi sonrasında düzenlendi.



28 Temmuz 2006 tarihinde aramızdan ayrılan Devlet Tiyatroları sanatçı ve rejisörü Baykal Saran’ın adı ve anısına verilen Baykal Saran Tiyatro Ödülü bu yıl üçüncü kez sahibini buldu. 2008-2009 sezonunda ödülü, Nikolay Vasiliyeviç Gogol’ün eserinden uyarlanan ve Cem Emüler’in yönettiği “Bir Delinin Hatıra Defteri” adlı oyundaki performansıyla Erdal Beşikçioğlu aldı. Erdal Beşikçioğlu ödülünü 23 Ekim Cuma günü, İstanbul Devlet Tiyatrosu Üsküdar Tekel Sahnesi’nde düzenlenen ödül töreniyle aldı. Özel davetlilerin ve basın mensuplarının katıldığı ödül töreni, “Bir Delinin Hatıra Defteri” oyununun özel gösterimi sonrasında başladı.



Devlet Tiyatroları’nın desteğiyle verilen Baykal Saran Tiyatro Ödülü’ne değer görülen sanatçılar, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Lemi Bilgin, Devlet Tiyatroları Baş Rejisörü Rüştü Asyalı, Tiyatrocu Selçuk Yöntem, Tiyatro eleştirmeni Atilla Sav ve Erkal Saran’dan oluşan jüri tarafından belirleniyor. Jüri her yıl tiyatro sezonunda sergilenen eserlerde rol alan sanatçılar arasından ödüle layık görülen “En İyi Oyuncu”yu seçiyor. Baykal Saran Tiyatro Ödülü’nü 2006-2007 sezonunda “İki Kişilik Hırgür” adlı oyundaki performansıyla Benian Dönmez, 2007-2008 sezonunda ise “Giordano Bruno” adlı oyundaki performansıyla Durukan Ordu almıştı.



Baykal Saran, Türk Tiyatrosu’nda, oyunculuğunun yanı sıra, ilkeli sanatçı kişiliği ile öne çıkmış isimlerden biriydi. Adını taşıyan ödül, onun sahip olduğu bu değerleri yarınlara taşıyacak oyuncuları öne çıkarmak için verilmektedir.



Tiyatro yaşamı boyunca 49 oyunda oyunculuk, 6 oyunda rejisörlük yapan Baykal Saran, “Kurtuluş”, “Küçük Ağa”, “Kurtlar Vadisi” gibi çeşitli TV yapımlarında da rol aldı. Saran, son anına dek tiyatroyla iç içe bir yaşam sürdü. Sanatçının şu sözleri de bu yaşamın bir özeti niteliğinde: “Tiyatrodaki unsurlar içinde en sevdiklerimden biri ‘perde’dir. Perdenin açılırken çıkardığı ses, dolu salondan gelen sıcak hava beni hep mutlu etmiştir. ‘En büyük sahne’yi terk edinceye kadar tiyatro perdesinin açılış sesini duyabilmeyi umut ediyorum.”



Erdal Beşikçioğlu: 5 Ocak 1970 tarihinde Ordulu bir baba ve Ankaralı bir annenin ilk çocuğu olarak Ankara'da dünyaya geldi. 1989’da Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı'na girdi. Konservatuar eğitimi sırasında William Guskill ile yaratıcı drama üzerine workshop çalışmalarına katıldı. 1993 yılında mezun oldu ve aynı yıl Devlet Tiyatroları’nda sanatçı (oyuncu) olarak göreve başladı. 1995-1996 sezonunda Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nda müdür vekili olarak görev aldı. Halen Ankara Devlet Tiyatrosu’ndaki görevine devam etmektedir.



"Eve Giden Yol", "Barda", "Hayat Var" ve "Bal" filmlerinde rol almış olan Erdal Beşikçioğlu, son dönemde yankı uyandıran “Vali” filmindeki Vali rolüyle basının ve kamuoyunun ilgisini çekti. Ayrıca TRT1’de yayınlanan “Ayrılık” adlı dizide Çeçen milis Abdullah Şamil karakterini canlandırdı.

















http://preview.hurriyet.com.tr/preview/image.aspx?picid=9108949Baykal Saran: 1937 yılında Sarıkamış’ta doğan Baykal Saran, Ankara Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü’nden 1960’da mezun oldu. 1958-1960 arasında Adana Belediyesi Şehir Tiyatroları’nda sanatçı olarak görev aldıktan sonra, 1961 yılında Devlet Tiyatroları ailesine katıldı. Aralarında Anton Çehov’un “Vişne Bahçesi”, Tarık Buğra’nın “Ayakta Durmak İstiyorum”, Tennessee Williams’ın “Yeryüzü Cenneti”, Yılmaz Karakoyunlu’nun “Sokollu” ve J. P. Sartre’ın “Altona Mahpusları”nın da bulunduğu 49 oyunda oyunculuk ve 6 oyunda rejisörlük yaptı. 1987 yılının ardından çeşitli TV yapımlarında roller üstlendi. 1985-1987 yılları arasında Ankara Devlet Tiyatrosu Müdürlüğü, 1990-1992 ve 1995-1998 arasında ise Sanat Yönetim Kurulu Sanatçı Temsilciliği görevlerinde bulunan ve 28 Temmuz 2006 tarihinde “en büyük sahne”ye veda eden Baykal Saran, Ankara Devlet Tiyatrosu sanatçısıydı.







