Baykal randevu vermedi

CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, Ulusal Program taslağıyla ilgili kendisine bilgi sunmak isteyen Dışişleri Bakanı Ali Babacan’a randevu vermedi.



Babacan’ın özel kalemi, Baykal’ın sekretaryasından 8 Eylül tarihi için randevu talep etti. Baykal, bu talebi, "Pazartesi günkü programının yoğunluğu ve 9 Eylül’de İzmir’deki toplanacak Parti Meclisi için hazırlık yapacağı" gerekçesiyle geri çevirdi. Baykal, Dışişleri Bakanlığı’nın talebini Genel Başkan Yardımcısı Onur Öymen’e yönlendirdi. Bunun üzerine sekretarya, "Onur Öymen adına pazartesi günü saat 15.00’de görüşme olabilir" mesajını Dışişleri Bakanlığı’na iletti.



Baykal’ın tavrı



Dışişleri Bakanlığı, bu beklenmedik gelişme üzerine, "Öymen’le buluşma" önerisini müzakere etme kararı aldı. Babacan, "CHP’ye gidip gitmeme" kararını bu müzakere sonucuna göre verecek. Hürriyet’e konuşan bir CHP kurmayı, Baykal’ın randevu vermemesini, "Ulusal Programa ve Ali Babacan’a yönelik bir ’yok sayma’ olarak değerlendirmek mümkün" sözleriyle değerlendirdi. Babacan, DTP Genel Başkanı Ahmet Türk ile parti genel merkezinde pazartesi günü saat 17.00’de bir araya gelecek.



