Baykal: Polise güvenmiyoruz

CHP'de dinleme cihazı bulunması konusunda, "Güvenmediğiniz için mi polise başvurmuyorsunuz?" sorusuna Baykal, "Söylemekten büyük üzüntü duyuyorum, ama polise güvenmiyoruz, maalesef bu bir gerçek" yanıtını verdi.



CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, parti genel merkezinin 10. katında bulunan dinleme cihazı konusunda, güvenmedikleri için polise başvurmadıklarını söyledi. CNN Türk'te yayınlanan, "Ankara Kulisi" programında soruları yanıtlayan Baykal, şunları söyledi:



Arama yapılacak: Dinleme konusunda toplumsal duyarlılığımız kayboldu, kanıksadık. "Elbette dinlenecek, ne olmuş canım" deniyor. Büyük üzüntü duyuyorum. Kendi olanaklarımızla kapsamlı şekilde incelemeye çalışıyoruz. Pazartesi günü bu konuda çok ileri teknolojiye dayalı, dışarıdan getirilen bazı araçlarla yeni bir değerlendirme yapılacak. Henüz resmi bir işlem yapılmadı.



Savcı hatırlatması: ("Güvenmediğiniz için mi polise başvur muyorsunuz?" sorusu üzerine) Evet, söylemekten büyük üzüntü duyuyorum, ama, polise güvenmiyoruz, maalesef bu bir gerçek. En son Anayasa Mahkemesi Başkanvekili'nin dinlenmesini soruşturan savcı, tenzili rütbe edildi. Spekülasyon yapmak istemiyorum, önce kendimiz inceleme yapacağız, sonra emniyete bildireceğiz.



AKP yaptırdı demek istemem: ("Ne için dinleme yapıldı?" sorusu üzerine) Siyasette karşı partinin iç mutfağını izleme merakı daima ortaya çıkar. ABD'de meşhur Watergate Oteli'nde yapılan dinleme, Cumhuriyetçi Parti'nin Demokrat Parti'ye yönelik merakıyla ortaya çıkmıştı.

Ne konuşuluyor, ne yapılıyor, kimler hakkında ne değerlendirmesi yapılıyor, adaylık süreciyle ilgili ne konuşuluyor? Peşin suçlama yapmayı doğru bulmam. "Bunu AKP yaptırdı" demek istemem. Ama, Türkiye’de bu tip yetki dışı, özel yaşamı izleme, bilgi toplama konusuna meraklı bazı çevreler var.



Faşizme giden yol: Önümüzdeki günlerde üniversiteleri kontrol altına alacaklar. ("Cumhurbaşkanlığı ve hükümetin yaptığı atamaların yasal olduğu"nun anımsatılması üzerine) Dünyada faşizme giden yol da hep yasal adımlarla döşenmiştir. Bunu bir siyasi hegemonya tesisi olarak niteliyorum.



TRT'de Kürtçe yayın yanlış: Devlet kurumunun bir etnik çabaya destek olması çok yanlış. Bu giderek devleti her türlü etnik kimliğin talebine karşı güç duruma sokar.

