-BAYKAL: ORTADA BİR ÇARPITMA VAR ANKARA (A.A) - 18.03.2011 - Eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal, çok tehlikeli bir bilgi kirlenmesinin sistematik olarak yaygınlaştırılmak istendiğini ifade ederek, ''Ortada bir çarpıtma var. Çarpıtarak bilgi sızdırma uygulamasının yapıldığını bize gösteriyor. Çünkü sızdırılan belge, emniyetteki ifade belgesidir. O, sanki telefon konuşması çerçevesinde yapılmış kayıt gibi sunuluyor, doğru değildir'' dedi. Deniz Baykal, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen ''Başkentte Kastamonu Günleri-7''yi gezdi. Baykal,bir basın mensubunun, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, ''taciz iddialarıyla'' ilgili olarak ifadesinin alınması talebinde bulunduğunu anımsatması üzerine, ''Benim açıklamam çok açık, çok net; ben Ankara'daki davanın İstanbul'daki davaya doğru genişletilmesini haklı kılacak hiçbir unsur görmediğimi, bu doğrultuda hiçbir bulgu olmadığını açıkça ifade ettim. O nedenle eklenecek yeni bir şey yok'' diye konuştu. Baykal, bazı ses kayıtlarının olduğunun ifade edilmesi üzerine, ''O konuda avukatın verdiği bir dilekçe var, elbette belli bir talep yapılmıştır, dosyadaki bütün bilgilerin paylaşılmasına ihtiyaç var. O doğrultuda bir talep yapıldı ama o ayrı bir konudur. Onunla bizim ifade konusundaki tavrımızı birbirine bağlamak doğru değil. Biz ifade konusundaki tavrımızı açıkça söyledik, belgelerle ilgili olarak da gerekli girişimi yaptık'' dedi. Deniz Baykal, basına yansıyan diyaloglarla ilgili soruyu da şöyle yanıtladı: ''Maalesef çok tehlikeli bir bilgi kirlenmesi sistematik olarak yaygınlaştırılmak isteniyor. Bizim ifade konusunda takındığımız tavırdan sonra bunun hızla geliştiğini de görüyoruz. Ortada bir çarpıtma var, o söz konusu edilen, bugünkü bazı yayın organlarında ifade edilen diyaloglar kesinlikle doğru değildir. Onlar ilgili kişinin emniyetteki ifadelerinin, hangi merci tarafından bilemiyorum, hukuka aykırı olarak ve çarpıtılarak, sadece yetkisiz hukuka aykırı bilgi sızdırma değil, çarpıtarak bilgi sızdırma uygulamasının yapıldığını bize gösteriyor.''