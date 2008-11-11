Baykal: Org. Başbuğ'un şakası doğru teşhis

CHP Lideri Baykal Genelkurmay Başkanı Başbuğ’un Cemil Çiçek’e yaptığı ’Dikkatli ol Ergenekon’dan tutuklanabilirsin’ esprisini hatırlatarak, “Devletin zirvesinde, Ergenekon konusunun çok doğru teşhis edildiğini memnuniyetle görüyoruz. Teşhis doğrudur ama tatbikat, 1,5 yıla aşkın süreden beri insanların, şereflerinin, haysiyetlerinin, ailelerinin, sağlıklarının ayaklar altına alındığı gerçeğidir” diye konuştu.

Baykal, partisinin TBMM Grup toplantısında yaptığı konuşmada, gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Atatürk'ün ebediyete intikalinin 70. yıl dönümü olduğunu hatırlatan Baykal, bunun bütün Türkiye'yi hem Atatürk hem de kendisi hakkında bir durum değerlendirmesi yapmaya yönelttiğini söyledi. Bir millet tarafından bu kadar büyük bir coşku ve içtenlikle sahiplenilen bir başka liderin daha olmadığını belirten Baykal, son yüzyılın pek çok lider yetiştirdiğini, ancak hiçbirinin Atatürk kadar büyük bir coşkuyla anılmadığını bildirdi. Baykal, ''Böyle büyük bir devlet adamını yetiştirdiğimiz için hepimiz iftihar ediyoruz'' dedi.

Deniz Baykal, Atatürk konusunda herkesin özgür bir anlayış içinde her türlü değerlendirmeyi yapabilecek noktada olduğunu ifade etti. Baykal, Atatürk'ün ne kadar incelenirse değeri o kadar ortaya çıkacak bir lider olduğunu söyledi.



Amerikan halkını kutlamak gerek



Konuşmasında, ABD'de yapılan seçimlere de değinen Baykal, Barack Obama'nın ABD Başkanı seçilmesinin pek çok bakımdan önemli bir olay olduğunu bildirdi. Baykal, ABD'nin bu seçimlerle çok ihtiyaç duyduğu olumlu izlenim verme şansını da yakaladığını savunarak, ''Gerçekten Amerikan halkını bu seçim nedeniyle kutlamak lazımdır. Bunu bende saygıyla selamlıyorum. Çok önemli bir karar olduğunu görüyorum. Böyle bir kararın alınmış olması gerçekten çok yüksek bir demokrasi bilincini gerektirmektedir'' diye konuştu.

Obama'nın ekonomik kriz karşısındaki tavrına da değinen Baykal, krize yönelik önlemleri sadece bankalar ve büyük şirketlerle sınırlı tutmadığını, orta sınıfı da sahiplendiğini, bunun da doğru bir yaklaşım olduğunu söyledi. Baykal, ''Ekonomi sadece şirketler değildir, ekonomi insanlardır. İnsanları gözeten bir politikayla kriz bertaraf edilmelidir'' dedi.



Ergenekon teşhisi doğrudur



Baykal, partisinin TBMM Grubunda yaptığı konuşmada, Ergenekon davasında, sanıkların, hakim karşısında ifade verme noktasına gelindiğini, dünya hukuk standartları açısından bu davanın, iftihar edecekleri bir dava olmadığını söyledi.

ABD Kongresinde bir komisyonun, ''Ergenekon davasının uluslararası hukuk standartlarına uymadığı, kaygıyla izlendiğine'' yönelik açıklamasına işaret eden Baykal, yabancı çevreden böyle bir değerlendirme gelmesinin önemine değindi. Baykal, bu değerlendirmeyi, yakın ilişkide oldukları AB'nin değil, ABD'nin yaptığını dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

''Bunun, AB çerçevesinde de ele alınmasını, bu konulara hassas AB yetkilileri tarafından da izlenilip, değerlendirilmesini beklerdik. Eski Jandarma Komutanı Şener Eruygur, ağır bir sağlık sorunuyla karşı karşıya. Bu davanın, daha şimdiden bir kurbanı haline dönüştüğünü, acı şekilde görüyoruz. Büyük üzüntü içindeyiz. Çağımızın bir büyük dramı, trajedisi bu davayla yaşanıyor.

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek'e, bir askeri tatbikatta, yerdeki mermileri toplarken, 'Dikkatli ol Ergenekon'dan tutuklanabilirsin' esprisi yapılıyor. Devletin zirvesinde, Ergenekon konusunun çok doğru teşhis edildiğini memnuniyetle görüyoruz. Teşhis doğrudur ama tatbikat, 1,5 yıla aşkın süreden beri insanların, şereflerinin, haysiyetlerinin, ailelerinin, sağlıklarının ayaklar altına alındığı gerçeğidir. Bunu içimize sindirmek kolay değildir. Bir yandan şakasını yapacağız diğer yandan bu acı gerçek devam edecek, bu bizim ızdırabımızdır. Bu davadan dolayı ızdırap çekenlere, ailelerine dayanışma duygularımı, geçmiş olsun dileklerimi ifade ediyorum.''



Baykal, konuşmasında, ekonomideki gelişmelere de yer verdi. Enflasyonun yükselmeye devam ettiğini, sanayi üretiminin düşmeye başladığını, büyümenin, 2004 öncesi tabloya geri döndüğünü belirten Baykal, bunların, izlenen yanlış ekonomik politikalar sonucu olduğunu savundu. Baykal, ''Bunun altında, 6,5 yılda dış borçla çarklarını çeviren bir ekonominin

yerleşmesi gerçeği var. Türkiye dış borca mahkum hale geldi. AKP, iktidara geldiğinde 1,5 milyar dolar olan yıllık cari açık 51 milyar dolara çıktı'' dedi.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, işadamlarının, ek işçi alması halinde işsizliğin çözüleceğini söylediğini belirten Baykal, işçi alınması bir yana, işçilerin çıkarıldığını, işyerlerinin kapandığını ifade etti. Baykal, Hükümetin, önlem arayışıyla hiçbir ilgisinin bulunmadığını, önlem olarak doğalgaza yüzde 22,5 zam yapmayı ''akıl ettiğini'' savundu.



Enerji politikaları, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, BOTAŞ, doğalgaz ithalatının, Türkiye'nin en büyük yarası olduğunu vurgulayan Baykal, son dönemde BOTAŞ'ta 4 genel müdür değiştiğini, birinin cezaevinde bulunduğunu söyledi. Hükümetin, enerji politikasının iflas ettiğini ileri süren Baykal, ''Yolsuzluk, kötü yönetim, cezaevi orada'' dedi.



Ortada çare ve çare arayışının olmadığını, iktidarın önünde yığınla çare bekleyen sorunların bulunduğuna işaret eden Baykal, ''iktidar; pirinç, fasulye, kömür dağıtarak, ekonomi politikasındaki başarısızlığını, önümüzdeki seçimde nasıl örtbas edebilir arayışında. Başka çare arayışı yok'' görüşünü dile getirdi.



Başbuğ şakayla 'çaktı'

