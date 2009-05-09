Baykal: Önce beyaz kirlenir

CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, "En önce beyaz kirlenir. Beyaz kiri hemen gösterir. Gride, siyahta gözükmez, ama beyazda gözükür. Biz de CHP olarak beyaz giyiniyoruz" dedi.



Baykal, ASAT Toplantı Salonu'nda düzenlenen Yerel Yönetimler Toplantısı'nda, belediye başkan adaylarını dinledikten sonra, yaptığı değerlendirmede, çok verimli bir çalışma yaptıklarını düşündüğünü ifade etti.



Partide yeni bir siyaset ruhunun ortaya çıkmaya başladığını belirten Baykal, CHP'de köklü bir değişim yaşandığını bildirdi. Yükselen, başarıyı mümkün gören, başarıya elini uzatmaya hazır bir siyasi parti ruhunun hakim olduğunu dile getiren Baykal, artık parti içinde gerginlikler, karşılıklı dokundurmalar, açık tepkiler, şikayetler ve suçlamaların kalmadığını belirtti.



Birbirine sevgi ve saygı duyan, birbirinin başarısından mutluluk duyan, kıskanmayan, engellemeye çalışmayan, hakkını veren bir anlayışın partiye egemen olduğunu bildiren Deniz Baykal, "Bunu çok özlemiştik. Bu tablo, bundan sonraki başarıların da güvencesi olacak. Buna sahip çıkmak gerekiyor. Bu atmosferi Türkiye'de gittiğim her kentte gördüm" dedi.



Deniz Baykal, Antalya'da CHP'nin atılım ve yükselme içinde olduğunu gördüklerini de belirterek, bu konuda çalışan herkese teşekkür etti. Antalya'daki kadronun kendi arasında birlik, beraberlik içinde olduğunu ifade eden Baykal, milletvekillerinin de bu başarıda önemli bir katkısı olduğunu vurguladı.



CHP'nin seçimlere doğru adaylarla girdiğine de değinen Deniz Baykal, "En önce beyaz kirlenir. Beyaz kiri hemen gösterir. Gride, siyahta gözükmez, ama beyazda gözükür. O nedenle beyaz giyenleri kutluyorum. Biz de CHP olarak beyaz giyiniyoruz. Aman üstünüzde bir şey olmasın, herkes bizi böyle görmek istiyor. Buna dikkat edin. Böyle olursa kendimizi herkese daha güzel kabul ettiririz"

diye konuştu.



Belediye başkanlarının konuşmaları



Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Akaydın da "destansı" bir kampanya dönemi geçirdiklerini, halkla buluştuklarını ve kendilerini ifade edebildiklerini belirtti.



Antalya'nın partisince kazanılmasının Türkiye genelinde bir coşku yarattığını ifade eden Akaydın, "Bu güvenin karşılığını hepimizin vermesi lazım" dedi.



Mustafa Akaydın, Büyüşehir Belediyesi'nin Yüzüncü Yıl Projesi, ANTKART, Antalya'nın raylı sistemle birlikte yaşadığı ulaşım sorunu ve Antalya Altın Portakal Film Festivali konusunda sorunlar olduğunu, bu sorunları çözmeye çalıştıklarını söyledi. Akaydın, "Bunların altından başarıyla kalkabileceğimizi, Antalya'nın yüzünü güldürebileceğimizi düşünüyorum" diye konuştu.



Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek de 29 Mart seçimlerinde yüzde 66 oy alarak başkanlığa yeniden seçildiğini söyledi.



