'Baykal olayları karikatürize ediyor'

T24 - Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Ankara Seferberlik Bölge Başkanlığındaki arama ve soruşturmayı sürdüren hakim ve cumhuriyet savcısına kargoyla mermi gönderilmesine ilişkin, ''Bunu vahim buluyorum, araştırılması gerektiğini düşünüyorum'' dedi.

Arınç, CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın dünkü grup toplantısında olayı değerlendirirken "kozmik odadan, kozmik patates çıktı" sözlerini Arınç, ''Sayın Baykal'ı hemen bulun, kendisine sorun... Eminim size 'bunlar da aslında mermi falan değildir, bunlar aslında çikolatadır mermi şekline sokulmuştur, yeni yıl hediyesi olarak savcı ve hakime gönderilmiştir' bunu söylemesi gerekir'' diyerek eleştirdi.

Bülent Arınç ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi ''Kemik Transplantasyon Ünitesi''nin açılışını yaptı.

Arınç, hastane çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlarken, ''Seferberlik Bölge Başkanlığı'ndaki aramalarla ilgili olarak mahkemenin verdiği sınırlama kararını nasıl değerlendirdiğinin'' sorulması üzerine, yargı sürecinin devam ettiğini ve sonucunun beklenmesi gerektiğini ifade etti.

Bülent Arınç, şunları kaydetti:

''Türkiye bir hukuk devleti. Bu hukuk devleti içerisinde savcıların hakimlerin verdiği kararlar, elbette hepimizin kabul etmesi gereken kararlardır. Bunları basının önünde basın ağzıyla, diliyle yorumlamak çok da doğru değildir. Yani bir hukuki kararın ne anlama geldiğini bizim burada oturup da bir hastahane bahçesinde değerlendirmemiz ne kadar doğru olabilir?

Benim hoşuma gider veya gitmez ama yargı süreci devam ettiriyor. Bu süreç içerisinde de hep hukuki olaylar yaşıyoruz. Bundan daha tabii hiçbir şey olamaz. Benim söylemek istediğim; böyle adli konuların, yargılama konusu olacak birtakım olayların enine boyuna yargı tarafından incelenmesi ve araştırılmasıdır. Çıkacak sonuca da hepimizin razı olması gerekir. Saygı duymak mecburiyetinde olduğumuz bir kararı beklerken günlük spekülasyonlar yapmanın, olayı karikatürize etmenin, başka mecralara çekmenin alemi yok.''



-"70 MİLYON BAYKAL'A GÜLÜYOR"



Bir gazetecinin, ''Şahsınıza yönelik suikast iddialarını soruşturan hakime ve savcıya tehdit içerikli paket yollandı. Paketlerin içinde de sekiz adet kurşun çıktı. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?'' sorusu üzerine, ''Böyle güzel bir soruyu bulmuşken benim tüm basın mensuplarından bir isteğim var'' diyerek, şöyle konuştu:

''Kendi düşüncemi söyledim. Bunu vahim buluyorum, araştırılması gerektiğini düşünüyorum. Olayla ilgili tüm belgeler, bilgiler, bulgular en ince şekilde araştırılmalı ve sonucu ulaştırılmalıdır diyorum.

Tüm basın mensuplarından ricam şu dur, bana sorduğunuz bu soruyu Sayın Baykal'a da sorun. Sayın Kılıçdaroğlu'na da, Sayın Şahin Mengü ve arkadaşlarına da sorun. Çünkü bu olayı başından beri, 'komik' bulduklarını, 'safsata' olarak gördüklerini söyleyenler bu şahıslardır. Sayın Baykal, dünkü grup toplantısında hepimizin yüzünü kızartacak biçimde, 70 milyonun önünde, 'kozmik odadan, kozmik patates çıktı' şeklinde olayı karikatürize etmeye çalışıyor. Bir deneyimli siyasetçinin yapabileceği en büyük hatayı yapıyor. Mesela, Sayın Baykal'ı hemen bulun, kendisine sorun deyin ki, '8 tane kaleşnikof mermisi gönderilmiş, şu kadarı savcıya, şu kadarı hakime, Sayın Baykal, bu konuda ne düşünüyorsunuz?' Eminim size çizgisi düzgün bir siyasetçi ise yanlış olduğunu bile bile söylemesi lazım; kozmik odadan kozmik patates çıkıyorsa 'bunlar da aslında mermi falan değildir, bunlar aslında çikolatadır mermi şekline sokulmuştur, yeni yıl hediyesi olarak savcı ve hakime gönderilmiştir' bunu söylemesi gerekir. O da olayı vahim görüyorsa bizim çizgimize gelmiş demektir.''

CHP Grup Başkanvekili Kemal Kılıçdaroğlu'na da aynı sorunun yöneltilmesini isteyen Arınç, şöyle devam etti:

''Sayın Kılıçdaroğlu'na bunun bir mizah konusu olup olmadığını sorun. Bir kargo vasıtasıyla savcı ve hakime gönderildiği iddia edilen ve gerçek mermi olarak çıkan bunun ne anlama geldiğini herhalde söyleyecektir. Utanıyorum ve üzülüyorum. Böyle bir konuda Ergenekon iddiasıyla açılmış bir dava için iki senedir işi sulandırmak, boyutlarını küçültmek için çaba sarfeden bu siyasetçiler, şimdi şahsımla ilgili olduğu söylenen ama bağlantıları itibariyle belki başka olayların habercisi olacak konu üzerinde yine aynı görevi yapmaya çalışıyorlar. Bir siyasetçi kozmik odadan kozmik patates çıktı der mi? Milleti güldürdüğünü zannediyor. Emin olun 70 milyon Sayın Baykal'a gülüyor. Böyle bir olayın enine boyuna tartışılması gerekirken, yargı olaya el koymuşken, savcı ve hakime mermi gönderildiği iddiası gündemde iken, nasıl olur da Türkiye'de siyaset yapan bir insan bunlardan uzak kalabilir, herkesi gözleri kör, görmeyen insan zannedebilir? Lütfen beni buldunuz ben her zaman içinizdeyim ama Sayın Baykal'a 3-4 gün geçmeden bu soruyu sorun lütfen.''



-ERKEN SEÇİM İDDİALARI-



''Devlet Bahçeli, dün grup toplantısında erken seçimin olabileceğini söyledi 2010 yılında. AK Parti'nin gündeminde var mı?'' sorusuna, ''Hayır öyle söylemedi. 'Sayın Bahçeli, milletin iradesine müracaat etmenin zamanı geliyor' şeklinde bir cümle söyledi'' yanıtını verdi.

Bahçeli'yi her zaman dikkatle takip ettiğini ve çok saygı duyduğu bir siyasetçi olduğunu ifade eden Arınç, şunları kaydetti:

''(Açıkça erken seçim olmalıdır ve tarihi de şu) dese ona bir cevap veririm. Çünkü 2002 seçimlerinde Temmuz ayında Sayın Bahçeli, 'Kasım ayında seçim olmalıdır' demiş ve ortaklarını ikna etmişti. Şimdi biraz kısık ve hafif sesle artık, 'millet iradesine müracaat etmenin zamanı geliyor' şeklinde çok zarif bir cümle kullandı. Seçim, dün Sayın Başbakan grup konuşmasında bu konuda fevkalade açıklayıcı bir bilgiler verdi. Sayın Bahçeli'nin de Sayın Baykal'ın da bu konuşmayı takip ettiğini düşünüyorum.''





sekizer adet Kaleşnikof mermisi



Seferberlik Bölge Başkanlığı'ndaki arama ve soruşturmayı sürdüren Hâkim Kadir Kayan ve Savcı Mustafa Bilgili'ye 8'er adet Kaleşnikof mermisi içeren zarf gönderilmişti.

