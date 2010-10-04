-BAYKAL, NİKAH ŞAHİTLİĞİ YAPTI KEMER (A.A) - 03.10.2010 - Eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal, Antalya'nın Kemer ilçesi Çamyuva beldesi Belediye Başkanı Ahmet Can'ın kardeşinin düğün törenine katıldı. Eşi Olcay Baykal ile Antalya Havalimanı'na gelen Deniz Baykal'ı Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Akaydın, Muratpaşa Belediye Başkanı Süleyman Evcilmen ve partililer karşıladı. VIP salonunda bir süre dinlenen Baykal, daha sonra kendi kullandığı ciple Kemer ilçesinde konaklayacağı otele geçti. Baykal ardından Kemer'in Çamyuva beldesi Belediye Başkanı Ahmet Can'ın kardeşi turizmci Durmuş Can'ın Kiriş'teki Limak Limra Otel'de düzenlenen düğün törenine katıldı. Durmuş Can-Gonca Koyuncu çiftinin nikahında damadın nikah şahitliğini Baykal, gelinin şahitliğini ise CHP İl Başkanı Özer Ülken yaptı. Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül'ün kıydığı nikahta evlenme cüzdanını geline teslim eden Baykal, çifte mutluluk diledi. Deniz Baykal, daha sonra çiftle hatıra fotoğrafı çektirdi.