Baykal: Nedir bu açılım? Bıktık artık bunlardan

CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, ''açılım'' söylemlerinin artık bıkkınlık verdiğini belirterek, ''Nereden yola çıkarsa çıksınlar, hangi yetkiye sahip olurlarsa olsunlar; kimsenin birliği, beraberliği, kardeşliği bozmalarına izin vermeyeceğiz'' dedi.

Deniz Baykal, Antalya'nın merkez Döşemealtı ilçesinde düzenlenen Çığlık 6. Geleneksel Nar Festivali'nde yaptığı konuşmada, ''Bu memleket nereye gidiyor? Nedir bu açılım? İnsanlarım birbirine mi düşürülmek isteniyor?' diye sordu.

''Açılım'' sözüyle, etnik kimliklerin öne çıkarılarak, insanların birbirlerine düşürülmek istendiğini savunan Baykal, vatandaşın da artık açılım söyleminden bıktığını kaydetti.

Baykal, şöyle konuştu:

''Nedir bir açılım? Bıktık artık bunlardan. Biz huzur içinde yaşamak istiyoruz. Kimsenin ülkemizi parçalamasını, bölmesini istemiyoruz. Hiç merak etmeyin bu kaygılara yer yoktur. Hepimiz gidişatı görüyor, değerlendiriyoruz. Kimsenin ülkemizi bölmesine izin vermeyeceğiz. Türkiye, birdir bütündür. Nereden yola çıkrasa çıksınlar, hangi yetkiye sahip olurlarsa olsunlar; kimsenin birliği, beraberliği, kardeşliği bozmasına izin vermeyeceğiz. Merak etmeyin. Türkiye'ye kurulan tuzakların farkındayız. Sizden aldığımız güçle bunları aşacağız. Bu güven içinde olmalısınız. Üzerinizde oynanan oyunların, kurulan tuzakların farkındayız. Bunların hiç birine geçit vermeyeceğiz.''

CHP'nin artık iktidara yürüyen bir parti olduğunu ifade eden Baykal, 29 Mart seçimlerindeki sonuçların bunun göstergesi olduğunu söyledi.

Türkiye'nin bir büyük dönüşümün eşiğinde olduğunu dile getiren Baykal, siyasetin her an herşeyin değişebileceği bir zemin olduğuna dikkati çekti. İktidarın değişeceğinin işaretlerinin ortaya çıktığını savunan Baykal, ''İktidar yeterince işbaşında kaldı. Artık yeni bir dönem, yeni bir iktidara ihtiyaç var. Demokrasi işleyecektir. İktidarlar gidecektir. Muhalefet iktidara gelecektir. Halk kimi istiyorsa, hükümeti indirecek onu getirecek'' dedi.

Antalya'da, Antalya Büyükşehir Belediyesi ile birlikte Muratpaşa, Konyaaltı ve Döşemealtı ilçelerinin de CHP'li adaylarca kazanıldığını hatırlatan Baykal, CHP'li başkanların rantın değil, halkın belediye başkanları olacağını bildirdi.

CHP'li belediyelerin kardeşçe birlikte çalışacaklarını vurgulayan Baykal, Büyükşehir, Konyaaltı ve Muratpaşa ilçelerinin belediye başkanlarının Döşemealtı Belediye Başkanı Nurettin Tursun'a da sahip çıkacaklarını kaydetti.

Döşemealtı'nın, pamuk yetiştiren önemli bir tarım merkeziyken, pamuğun artık ithalatla karşılandığını ve yörede pamuk üretimin bitirildiğini öne süren Baykal, Türkiye'de üretilen pamuktan daha düşük kaliteli pamuğun Yunanistan'dan satın alındığını dile getirdi.

Döşemealtı çiftçisinin pamuk yerine nar üretimine yöneldiğini ve başarılı olduğunu anlatan Baykal, ''Hükümet çiftçiye destek çıkmadığı için, mazota, ilaca, gübreye zam üstüne zam yaptığı için artık pamuk üretiminin astarı yüzünden pahalı geliyor. Pamuk artık burada bir geçim kapısı olmaktan ne yazık ki çıkmıştır. Ama Döşemealtı çiftçisi yeni geçim kapıları bulmakta önemli adımlar atıyor. İnşallah nar üretimi sayesinde ekonomilerini, gelirlerini, refahlarını daha kolayca artırabilecekler'' diye konuştu.

Baykal, artık eskisi kadar üretilmeyen Döşemealtı halısına da sahip çıkacaklarını vurguladı.

Çığlık 6. Geleneksel Nar Festivali'ne, CHP Genel Başkan Yardımcıları Onur Öymen ile Yılmaz Ateş de katıldı.

En iyi nar üreticilerinin ödüllendirildiği festivalde, 50 bin lira bağışlayan Halil Uçar ''nar ağası'' seçildi.

Festivalde şarkıcılar Alişan ile Ankaralı Yasemin de konser verdiler.