Baykal: Nabucco, sınır müzakerelerini etkilememeli

CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, Nabucco Projesi görüşmeleriyle, sınır kapısının açılması müzakerelerinin birbirini etkilememesi gerektiğini söyledi.



Baykal, Aydın'a gerçekleştireceği ziyaret öncesi İzmir'in Selçuk ilçesine uğradı.



CHP Grup Başkan Vekili İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu, Genel Sayman Mustafa Özyürek ve MYK Üyesi İzmir Milletvekili Mehmet Ali Susam ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocağlu, Aydın Belediye Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve Selçuk Belediye Başkanı Vefa Ülgür'ün kendisine eşlik ettiği Baykal, burada ilk olarak Şirince köyüne giderek partililerle bir araya geldi.



Daha sonra Selçuk Belediyesini ziyaret eden Baykal, bu sırada, Türkiye-Ermenistan sınırının açılabileceği yönündeki açıklamalar nedeniyle ilişkilerde hassasiyet yaşanan Azerbaycan'da temaslarda bulunan CHP heyetiyle telefonla görüştü.



CHP heyetine başkanlık eden Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş'ten yapılan görüşmeler hakkında bilgi alan Baykal, görüşmelerin ardından gazetecilerin soruları üzerine açıklamada bulundu.



Bölgede, sınır kapısının açılması tartışmaları ile birlikte devam eden bir Nabucco Projesi müzakere sürecinin söz konusu olduğuna işaret eden Baykal, şunları söyledi:

"(Nabucco Projesi) Orada da çözülmesi gereken konular var. Fiyat ve taşıma ücretleriyle ilgili konular. Bu iki ayrı konunun birbirini olumsuz etkilememesi lazım. Müzakere sırasında bu konudaki sıkıntıların, sınır kapısının açılması noktasına taşınmamasına özen göstermek lazım. Bu konuda bazı kaygıların bulunduğu anlaşılıyor. Önümüzdeki günlerde yetkililer tarafından resmi açıklamalar yapılacak olursa, konu daha iyi anlaşılabilir."



Ziyareti sırasında Selçuk'ta CHP listelerinden seçim kazanan belediye başkanları, il genel ve belediye meclis üyeleriyle hatıra fotoğrafı çektiren Baykal'a, gümüş ve bronz kullanılarak yapılmış ve üzerinde "Efes Arısı" motifi bulunan el yapımı kol düğmesi hediye edildi.



Baykal, belediyeye gelişi sırasında vatandaşlar tarafından sevgi gösterileriyle karşılandı.

