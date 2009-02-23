Baykal: Meydanlar AKP’nin tatlı rüyasını bozacak

CHP Genel Başkanı Deniz Baykal: Meydanlar siyasetin ezberini, AKP'nin tatlı rüyasını bozacak. Genel seçimi işaret edecek



Baykal, yaptığı yazılı açıklamada, hafta sonunda gerçekleştirdiği Adana ve Kocaeli mitinglerine ilişkin değerlendirmelerinin bulunduğu "meydanlar raporu"na yer verdi.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisine "meydanlara gel, meydanlara" şeklinde çağrıda bulunduğunu belirten Baykal, şöyle devam etti:

"Meydanlara gel, meydanlara' diyen Başbakan ise 7 yıldan beri demokrasi kaçağıdır. Kendisi çalıp kendisi oynamak istiyor. Binlere, on binlere özenle hazırlanmış meydanlarda seslenmek, Başbakan'ın yaptığı gibi her ağzına geleni söylemek de bir ihtiyaçtır. Ama işin esası milyonların önünde, onların gözlerinin içine baka baka tartışmak, bu cesareti göstermektir."



Baykal, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın "sorgulamaktan, basın toplantısından ve soru soracak gazetecilerden kaçtığını" ileri sürerek, "Demokrasi ve özgür tartışma kaçkınlarının demokrasisi de sahte demokrasidir. Adana'da da Kocaeli'de de gördüğüm meydanlar demokrasi kaçkını ve yolsuzlukları savunan Başbakan istemiyor. O nedenle meydanları dolduranlar 'Çık karşıma tartışalım' veya 'Hesap soracağım" dediğim zaman heyecanlanıyor, coşkuyla alkışlıyor" ifadelerine yer verdi.



‘Meydanlar genel seçimi işaret edecek’





CHP Genel Başkanı Baykal, 30 yıldır meydanları karış karış gezdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Beni, ondan çok önce defalarca gittiğim meydanlara çağıran Başbakan kaldırdığı taşı ayağına düşürdü. Öyle anlıyorum ki, milyonların önünde tartışmaktan kaçarak kaldırdığı taşın başına düşmesini de engellemeye çalışıyor. Ama korkunun ecele faydası yok. Demokrasi varsa, özgür tartışma da olacaktır, olmalıdır. Meydanlar Başbakan'dan boş laf, afra tafra istemiyor, 'Ben işsizim, yoksulum' diyor ve sadaka değil, iş istiyor. Bizim meydanlar insanlarımızın sıkıntısını, derdini, özlemini, beklentisini yansıtıyor. Gördüğüm meydanlar siyasetin ezberini, AKP'nin tatlı rüyasını bozacak, hesap sorulmasını gündeme getirecek gibi. Öyle anlaşılıyor ki meydanlar yerel seçim sonuçlarıyla yetinmeyecek, genel seçimi işaret edecek bu meydanlar."

