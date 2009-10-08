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Politika

Baykal: Mektupta sadece randevu talebi var!

Başbakan Erdoğan'ın, CHP liderine gönderdiği demokratik açılım konusundaki mektup Baykal'a ulaştı

08 Ekim 2009 03:00

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'a gönderdiği demokratik açılım konusunda görüşme talebini de içeren mektubu CHP Genel Merkezi'ne ulaştı.

Başbakan Erdoğan'ın, çalışmaları süren demokratik açılımla ilgili görüşme talebini de içeren bir mektubu özel kurye aracılığıyla CHP Genel Merkezi'nde özel kaleme teslim edildi.

CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, mektupta sadece randevu talebi bulunduğunu açıkladı. Başbakan, randevu talebi kabul görmezse açıklamaları Meclis'te yapacak.

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