Baykal: Mektupta sadece randevu talebi var!

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'a gönderdiği demokratik açılım konusunda görüşme talebini de içeren mektubu CHP Genel Merkezi'ne ulaştı.

Başbakan Erdoğan'ın, çalışmaları süren demokratik açılımla ilgili görüşme talebini de içeren bir mektubu özel kurye aracılığıyla CHP Genel Merkezi'nde özel kaleme teslim edildi.

CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, mektupta sadece randevu talebi bulunduğunu açıkladı. Başbakan, randevu talebi kabul görmezse açıklamaları Meclis'te yapacak.