TBMM'nin 25. Yasama Yılı'nda en yaşlı üye sıfatıyla geçiçi meclis başkanlığı yaparak meclis açılış konuşmasını yapan CHP Milletvekili ve Meclis Başkan Adayı Deniz Baykal, 7 Haziran seçimlerinin tüm toplum kesimlerini parlamentoya yansıttığını vurgulayarak, bu tablonun işler hale getirilmesi gerektiğini söyledi. Deniz Baykal, 'Meclis başkanı olursam herkesin hakkını hukukunu koruyarak buna katkı yapacağım' dedi.



Baykal yaptığı açıklamada, 'Parlamento temsiliyet açısından yüksek başarı sergiledi. Bu seçim Türkiye'de tüm toplum kesimlerini yansıttı.' ifadelerine yer verdi.



İşte Baykal'ın açıklamaları:



'Parlamento temsiliyet açısından yüksek başarı sergiledi. Bu seçim Türkiye'de tüm toplum kesimlerini yansıttı. Şimdi bu tablonun işlerliğini sağlamak lazım. Tabloyu işler hale getirmek lazım. Bunu başarabilirsek demokrasiyi iyi bir noktaya taşırız. Bu tabloyu iş görür hale getirmek lazım. Benim gözümde başka bir şey yok. Meclis Başkanı olursam herkesin hakkını hukukunu koruyarak buna katkı yapacağım.'