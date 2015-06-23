Baykal: Meclis Başkanı olmamı istemeyenler adice üstüme geliyorlar!

CHP’nin yeni milletvekili grubunun CHP Genel Merkezi’nde gerçekleşen ilk toplantısına eski Genel Başkan Deniz Baykal’ın çıkışı damga vurdu. Baykal, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la yaptığı görüşmeye atıfla, “Evet Erdoğan’la görüşmek için istekliydim Benim Meclis Başkanı olmamı istemeyen taraflar adice üstüme geliyorlar. CHP geleneğinde böyle bir şey yoktur” dedi.

‘Baykal’ın konuşmasıyla hava değişti’

Hürriyet’ten Okan Konuralp’in haberine göre, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sonrasında milletvekillerine verdiği iftar yemeğiyle devam eden grup toplantısı yaklaşık 3 saat sürdü. Ağırlıklı olarak koalisyon ihtimallerinin tartışılmasının beklendiği toplantı, Baykal’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’la yaptığı görüşmeye parti içinden gelen tepkilere yanıt niteliği taşıyan konuşmasıyla renk değiştirdi.

‘Evet istekliydim’

Deniz Baykal’ın, “Sayın genel başkanı o gece üç kez çaldırdım, açmadı. Ertesi gün sabah 07.30’da aradım yanıt vermedi. Özel kalemi aracığıyla sabah 08.00 gibi görüşebildik. Cumhurbaşkanı, benim gibi yılların deneyimine sahip, açılacak Meclis’in geçici başkanlığını da yapacak biriyle, ülkenin durumuna ilişkin görüşmek istiyorsa ‘Hayır’ deme durumunda değilim. Ama yine de Sayın Genel Başkan’ın bilgisi olmasını istedim. Gazetelerden okuyorum ki Sayın Genel Başkan, ‘Baykal istekliydi’ demiş. Evet istekliydim” dediği öğrenildi.

‘Öngörüsünden dolayı kutluyorum’

Baykal’ın, “Böyle bir görüşme talebinin tarafıma iletildiğini söyleyince Sayın Genel Başkan ‘Bu görüşmeniz nedeniyle sizi yıpratmak isteyenler olabilir’ demişti. Bu öngörüsünden dolayı kutluyorum, kendisini. Ancak bu öngörüsünü bizzat kendisi de güçlendirdi tavır ve açıklamalarıyla. Sayın Genel Başkan bana ‘Koalisyonla ilgili konuşma’ demedi ama ‘Beyan etme’ dedi. Benim de bu yönde bir beyanım olmamasına rağmen Sayın Genel Başkan’ın yakın çevreleri ‘Koalisyon’ görüşmesi yaptığımı ileri sürdüler. Sayın Genel Başkan da bunları engellemedi. Bu durum benim Meclis başkanlığımı engellemeye dönük bir sürece dönüştü. Büyük bir üzüntüyle görüyorum ki genel başkan tüm bunları bilmezlikten gelerek, sanki benim kendisine bilgi vermediğim, kendi Meclis başkanlığım da dahil konularda görüşmüşüm gibi bir tavır sergiliyor” diye konuştuğu belirtildi.

‘Sözü olan yüzüme mertçe söylesin’

Baykal’ın, “Sayın Genel Başkan ve Muharrem İnce’nin genel başkanlığım zamanında bana karşı imza topladıkları dönemler oldu. Buna karşın kendilerini anlayışla karşıladım. Tekrar tekrar göreve getirdim. Bana yönelik komployu atlattım, birçok makamdan da kendi isteğimle ayrıldım. Bıraktığımda da bu parti yüzde 28’ler seviyesindeydi. Bu dönemde de TBMM Başkanlığı önemli bir görevdir, sorumluluktur. Oysa benim 20 milletvekiliyle ayrılıp AKP ile hükümet kuracağım, bile söylendi. Bir genel başkan yardımcısı da çıkıp ‘Olmaz böyle saçma şey. Deniz Bey CHP’ye sadakatle bağlıdır’ demedi. Bu partinin yönetim zaafiyetinin de göstergesidir. Ve eğer hakkımda söylenecek bir şeyi olan varsa burada, yüzüme mertçe söylesin. Sağda solda konuşmasın” diyerek sözlerini tamamladığı kaydedildi.

‘Mertçe söylüyorum’

Konuşma sonunda Kılıçdaroğlu’nun “Bu konuda kimseye söz vermeyeceğim” diyerek tartışmayı tamamlamak istemesi ise bazı milletvekillerinin itirazlarına neden oldu. Sakarya Milletvekili Engin Özkoç’un “Siz kendinize yönelik ithamlara yanıt vermeyebilirsiniz ancak Sayın Baykal, mertçe konuşmaktan bahsetti. Bu nedenle konuşmak istiyorum. Ve mertçe de söylüyorum: Cumhurbaşkanı CHP içinden bir muhatap arıyorsa bu kişi partinin genel başkanıdır. Bu nedenle ‘Sizin muhatabınız ben değilim” demeliydi. Sayın Genel Başkanı hedef alan, kendi çıkarları doğrultusundaki konuşması nedeniyle de Sayın Baykal’ı kınıyorum” dediği öğrenildi.

Kılıçdaroğlu’nun yanıtı

Diğer bazı milletvekillerinin de itirazlarının ardından konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Baykal’a yanıt verdi. Kılıçdaroğlu’nun, “Biz henüz adayımızı belirlemedik, olası adayımız hakkında hiç konuşmadık. Deniz Bey'in duydukları bizim dışımızdadır. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığınız görüşmeye ilişkin ise medyada yer alan iddialar üzerinden konuşmam. Şu da unutulmasın kim aday olursa olsun arkasında 132 oy desteği olacaktır. O kişi geçmişte ne söylemiş olursa olsun. CHP’nin çıkardığı adaya oy vermemek parti suçudur dahası oy vermeyen partili bile değildir, benim gözümde” dediği öğrenildi. Kılıçdaroğlu’nun sözlerinin son bölümünün Baykal tarafından “Adaylığının dolaylı ilanı” olarak değerlendirdiği ileri sürüldü. Kılıçdaroğlu ve Baykal’ın bu sabah da özel bir görüşme yapacakları belirtiliyor.

Özgür Özel ve Aykut Erdoğdu aday

Öte yandan CHP Grup Başkanvekilliği için Özgür Özel ve Aykut Erdoğdu’nun isimleri mevcut grup başkanvekillerinden Levent Gök ile birlikte öne çıktı. Engin Altay ve Akif Hamzaçebi’nin ise olası koalisyon hükümetinde bakan olarak görev almayı düşündükleri, bu nedenle aday olmayacakları kaydedildi.