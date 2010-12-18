-BAYKAL KURULTAYA KIZI İLE GELDİ ANKARA (A.A) - 18.12.2010 - CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal ve eski Genel Sekreter Önder Sav da 15. Olağanüstü Kurultay'ın yapıldığı Ankara Arena Spor Salonu'nda yerlerini aldılar. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kurultayın yapıldığı Ankara Arena Spor Salonuna girdikten sonra yoğun kalabalık eşliğinde, partilileri ve delegeleri selamladı. Kılıçdaroğlu, delegelerin arasına eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile oturdu. Kılıçdaroğlu'nu görüntülemek isteyen fotomuhabirleri ve kameramanlar, izdihama ve kısa süreli tartışmaya neden oldu. CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal ve eski Genel Sekreter Önder Sav da salondaki yerlerini aldı. Sav, milletvekilleriyle otururken, Baykal kurultaya kızı Aslı Baykal ile geldi. Kurultaya, eski Başbakanlardan Bülent Ecevit'in eşi Rahşan Ecevit, SHP'nin Onursal Başkanı ve eski Başbakan Yardımcısı Erdal İnönü'nün eşi Sevinç İnönü, İsmet İnönü'nün kızı Özden Toker, SHP eski Genel Başkanlarından Aydın Güven Gürkan'ın eşi Serap Aksoy Gürkan, Yargıtay Onursal Cumhuriyet Başsavcısı Sabih Kanadoğlu, AİHM'in eski yargıçlarından Rıza Türmen, Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Başkanı Tansel Çölaşan, Tunceli'de mayına basarak gazi olan Beyti Yavuz, Silopi'de şehit olan astsubay Onur Bakbak'ın anne ve babası, sanatçı Müjde Ar onur konuğu olarak katılıyor. Ankara Arena Spor Salonu'ndaki kurultayı, Türk-İş Genel Başkanı Mustafa Kumlu, Hak-İş Genel Başkanı Salim Uslu, DİSK Genel Başkanı Süleyman Çelebi ve çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi ile siyasi parti temsilcileri izliyor. Ayrıca, 34 ülkenin büyükelçisi, Sosyalist Entarnasyonal üyesi siyasi parti temsilcilerinin de salonda yer aldığı duyuruldu. Bu arada Kılıçdaroğlu'nun salonda partilileri selamlamak üzere tur attığı sırada, CHP Pendik Gençlik Kollarının hazırladığı, bir yanında Kılıçdaroğlu diğer yanında Deniz Gezmiş'in resminin bulunduğu, ''68 Ruhuyla Halkın İktidarını Kurmaya Geliyoruz'' pankartı açıldı. Kurultay çalışmalarına başlamadan önce Çankaya Belediyesi HOY-TUR Halk Dansları Topluluğu bir gösteri sundu.