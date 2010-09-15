Baykal: Kurultay toplansın

T24 - CHP’nin eski Genel Başkanı Deniz Baykal, referandumun partisi için bir yenilgi olduğunu belirterek, “Kurultay hemen toplanmalı. Ben aday değilim” dedi.



CHP’nin çabası referandumda ”hayır” çıkmasına yeterli olmadı. Halkın yüzde 58’lik bir bölümü yeni anayasaya onay verdi.



CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun referandumda oy kullanamaması da tartışmalara neden oldu.



CHP’nin eski Genel Başkanı Deniz Baykal, referandum sonucunun iyi okunması gerektiğini söyledi.



Taraf gazetesine açıklamalarda bulunan Deniz Baykal, “Yenilgiye bahane aramamak lazım. Yeni bir yol haritası ile yeni bir başlangıç şart” diye konuştu.



Tüzük değişikliğinin yapılmasını isteyen Baykal, “Dışlanmış tüm CHP’liler partiye kazandırılmalıdır” dedi.



Deniz Baykal, kurultay çağrısında da bulundu.



Kendisinin aday olmayacağını ifade eden Baykal, “Kemal Bey’in liderliğinde seçimlere gidilmeli” dedi.



Baykal, partiye dışarıdan politika empoze etmek gibi bir düşüncesi olmadığını da sözlerine ekledi.



