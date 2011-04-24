-BAYKAL KÖYDE MEVLİT DİNLEDİ ANTALYA (A.A) - 24.04.2011 - Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, CHP'nin orman vasfını yitirmiş 2B arazileriyle ilgili vaadinin köylüler tarafından ilgi gördüğünü söyledi. Baykal, Antalya'nın Kurşunlu köyünde, muhtarlık tarafından düzenlenen ''Birlik, beraberlik, dayanışma'' yemeğine katıldı, okunan mevlidi dinledi. Baykal, CHP ve MHP milletvekili adaylarının hazır bulunduğu mevlitte, vatandaşlarla dualara eşlik etti. Baykal, daha sonra köy muhtarı Ramazan Sargın ve köylülerle sohbet ederek, sorunlarını dinledi. Sargın, Baykal'a orman vasfını yitiren 2B alanlarıyla ilgili sorunlarını aktardı. -CHP'NİN 2B POLİTİKASI- Baykal, köyden ayrılırken gazetecilere yaptığı açıklamada, Kurşunlu'da hemşehrileriyle beraber olduğunu, bölgenin çok önemli sorunlarının bulunduğunu, bunların en başında da 2B sorununun geldiğini söyledi. CHP'nin seçim beyannamesindeki 2B sorununa yönelik çözüm hedeflerini hatırlatan Baykal, sözlerini şöyle sürdürdü: ''2B konusunda CHP'nin yaptığı açıklamanın burada büyük bir ilgiyle karşılandığını görüyorum. Vatandaş büyük bir umutla şimdi CHP'nin 2B konusundaki politikasını hayata geçirmesini ve uygulamasını bekliyor. Gerçekten 2B konusu gerçekleşirse buralar bir cennet olur. Çok büyük kalkınma, çok büyük ilerleme olur. Bunu yapacağız. Parti olarak onun sözünü verdik. 2B konusunda hak sahiplerini mağdur etmeyecek, yeni ekonomik sıkıntılara sürüklemeyecek, hakları olan tapularını, mülkiyetlerini kazandıracak bir politikamız var. O politikamızı uygulayacağız. Vatandaşlar da farkında, bunun sonucu büyük ilgi gösteriyorlar.''