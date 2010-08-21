-BAYKAL: KILIÇDAROĞLU İLE BİR ARAYA GELİRİZ ANKARA (A.A) - 21.08.2010 - Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, referandum süreci öncesinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmek için herhangi bir girişimi olmadığını belirterek, ''Sayın Kılıçdaroğlu, görüşme arzusunu ifade ettiği noktada elbette bir araya geliriz. Şu anda planlanmış böyle bir görüşme gündemde yok, benim bildiğim kadarıyla ama her an böyle bir gelişme ortaya çıkabilir. Bunda şaşılacak bir taraf da görmüyorum'' dedi. Eski milletvekili Mehmet Yüceler için Kocatepe Camisi'nde kılınan cenaze namazına katılan Baykal, camiden ayrılışı sırasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Baykal, bir basın mensubunun, Eskişehir Emniyet Müdürü Hanefi Avcı'nın kitabına ilişkin sorusunu, ''Bu konuları sonra konuşuruz'' diyerek yanıtlamadı. Deniz Baykal, ''Hüsamettin Özkan ile görüştüğünüz yönünde haberler var. Bu konuda bir şeyler söyler misiniz'' sorusu üzerine ise ''Evet görüştüm. İftar daveti aldım Sayın Özkan'dan. Ona katıldım. Zaman zaman görüştüğüm bir insandır Hüsamettin Bey. Çok tatlı, güzel bir görüşme oldu'' dedi. ''Referandum öncesinde Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geleceğiniz yönünde haberler var. Bunlar doğru mu''sorusuna da Baykal, ''Yarın ne olacağını bugünden söylemek mümkün değil. Benim Sayın Kılıçdaroğlu ile görüşmeyi talep eden bir girişimim olmadı. Sayın Kılıçdaroğlu, görüşme arzusunu ifade ettiği noktada elbette bir araya geliriz'' yanıtını verdi. Baykal, ''referandum sürecinde yeterince faydalı çalışılmadığı'' konusundaki görüşünün sorulması üzerine, ''Bunları sonra konuşuruz'' dedi.