Baykal: “Kılıçdaroğlu arsa rantına suçüstü yaptı”

CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, Hürriyet’in, İstanbul Eyüp’teki arsa rantı haberlerine değinerek, "Kılıçdaroğlu, yolsuzlukla kaçırılmaya çalışılan arsaya suçüstü yaptı. Seçimlerde iktidarı eteğinden çekin" dedi. Baykal, Kayseri’de adayları tanıtırken şu mesajları verdi:



Başbakan’ın çocukları



Eyüp’te, E-5 karayoluna cepheli pırlanta gibi bir arsa var. Bu arsa, öğrendik ki, son dönemde birbiri ardına alınan kararlarla üç kişinin eline geçiyor. Bunu Kılıçdaroğlu gündeme getiriverdi. Durduk yerde Kılıçdaroğlu ’Başbakan, Ekrem Tosun’un ismini biliyor mu?’ diye sordu. Başbakan’ın çocukları bir şirket kurmuş ve isimlerini saklamak istiyorlar. Son yılların en hızlı zenginleşen kuyumcusunun çocuklarıyla...



Arsa ateş topu oldu



Başbakan’ın ağzını açıp, ’Bunlar doğru değildir’ dediğini duydunuz mu? Ne anlatıyor! İsmet Paşa döneminde ekmek karneyle dağıtılıyormuş. Sen gel Cumhuriyet’ten, gel gel günümüze gel! Kayseri’ye gel, İstanbul’a gel, Eyüp’e gel Eyüp’e! Kılıçdaroğlu, Tosun’la ilgili olarak "Acaba İstanbul İl Başkanı’nı da tanıyor mu?" diye sordu. Kıyamet koptu. Arsa ateş topu oldu, tutanın elini yakıyor.



İktidara fren lazım



Kılıçdaroğlu, daha İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olmadan İstanbul’a da Türkiye’ye de hizmet etmeye başladı. Yolsuzlukla kaçırılmaya çalışılan bir arsayı suçüstü yaptı ve millete intikal ettirdi. Bu iktidara bir fren yapmak lazımdır. Seçimlerde iktidarı eteğinden çekin.



Din iman adına yapılan



Millet borcunu ödeyemezken, milletin fitresini zekatını almışlar kendi reklamlarını yaptırmak için televizyon kurmuşlar. Bunu da din, iman adına yapmışlar. Müslümanlık demişler! Ağızlarından bal akıyor bal! Bunlar yapılırken iktidarın da haberi var!



Başbakan’ın Çalık’ı



Sabah ve ATV satışı sürecinde bir baktın, tek bir firma kalmış. Başbakan’ın damadının başında bulunduğu şirket... Üstelik Başbakan, Sabah-ATV’yi satın alan şirketten, ’Bizim Çalık’ diye söz ediyor. Başbakan’ın Çalık’ı! Türkiye’de binlerce şirket var. Hepsine aynı şekilde sahip çıkması gerekir. Böyle bir başbakanlık anlayışı olur mu?



Kıyafetten yargılamayız



Kimseyi, kıyafetinden dolayı yargılamayız. Başı açık olan, olmayan hep birlikte Türkiye’nin ulusal bütünlüğüne sahip çıkacağız. Kimse rahatsız olmasın. Sonuna kadar Atatürk Cumhuriyeti’ne sahip çıkacağız, insanların özgürlüğüne de.

