-Baykal Kent Bursa'da toprağa verilecek BURSA (A.A) - 06.02.2012 - Kalp yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü Bursa Devlet Hastanesi'nde sabah saatlerinde hayatını kaybeden tiyatro sanatçısı Baykal Kent'in cenazesinin, yarın Bursa'da toprağa verileceği bildirildi. Kent'in arkadaşı Erhan Kabataş, cenaze işlemleri için geldiği hastanede gazetecilere yaptığı açıklamada, çok sevdiği bir ağabeyini, dostunu kaybetmenin üzüntüsünü yaşadığını söyledi. Ünlü sanatçının cenazesini yarın Bursa'da toprağa vermeyi planladıklarını anlatan Kabataş, ''Normalde bir evde kalıyordu. Kendisini sık sık ziyaret ediyorduk. Bazen kendisini gezdiriyordum. 2-3 günde bir mutlaka görüşürdük. Dün Gönen'deydim. Yoğun bakıma kaldırılmadan önce beni arayarak, Gönen peynirinden istemişti. Dün akşam getirdim kendisine ama yoğun bakımda olduğu için veremedim. Sabah da hastaneden arayıp, ölüm haberini verdiler. Hepimizin başı sağ olsun'' diye konuştu. Kabataş, bir gazetecinin, sanat dünyasının Kent'e bir vefasızlığı olup olmadığını sorması üzerine, ''Buna ben de şahit oldum. Kendisiyle bir yerde otururken, Selami Şahin gelmişti. Onu görünce ayağa kalkıp, 'Selami, Selami' diye bağırıp, el salladı. Ancak Selami Şahin sadece şöyle uzaktan bir baktı. Yürüyecek hali yoktu. Olsa kendisi onun yanına giderdi. Ayaklarından rahatsızdı zaten, yürüyemiyordu. Kendisinin bu yöndeki serzenişlerini biliyorum. En azından son yolculuğuna buyursun gelsinler. Cenazesine katılsınlar. Bu bir son görevdir. Başka diyebileceğim bir şey yok'' yorumunu yaptı. Baykal Kent, bir süredir kalp yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede, sabah saatlerinde yaşamını yitirmişti.