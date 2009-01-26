Baykal: Kemal'e İstanbul Oscarı'nı verdik

CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, belediye başkan adaylarına ilişkin yaptığı değerlendirmede özellikle kılıçdaroğlu için ilginç bir tanımlamada bulundu.



Hürriyet gazetesi yazarlarından Şükrü Küçükşahin'e belediye başkan adaylarına yönelik yorumlarda bulunan CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Kemal Kılıçdardoğlu için "Başımızın tacıdır" dedi.



"Türk siyasetinin en büyük Oscar’ı İstanbul belediye başkanlığı. Kemal’e verdiğimiz ödül bu. Alsın da orayı, nereye kadar giderse gitsin. Bizim ne kaygımız olur ki, övünmek dışında. Çok araştırdık, sonunda Kemal’de karar kıldık. Doğru yaptık. AKP’yi sarsacak bir adım atıyoruz. Kemal orayı alacak; almasa da yine başımızın tacı olacaktır."



