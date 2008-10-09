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Politika

Baykal: Kemal bey sizi dinlendirelim!

CHP'de grup başkanvekillikleri için yapılan seçim öncesi Baykal, Kılıçdaroğlu'na şaka yaptı: Kemal bey, yorulduğunuzu söylüyorlar, sizi biraz dinlendirelim!

09 Ekim 2008 03:00

CHP Grubu'nda grup başkanvekillikleri için yapılan seçimde, mevcut grup başkanvekilleri Kemal Kılıçdaroğlu, Hakkı Suha Okay ve Kemal Anadol yerlerini korudu. Oylamaya, Kılıçdaroğlu'nun yorulduğuna ilişkin haberleri anımsatan CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın, "Kemal Bey, sizi bir süre dinlendirelim" biçimindeki anlamlı esprisi damga vurdu.

Baykal, gizli oyla yapılan seçime geçilmeden önce, son günlerde yolsuzluk iddialarına ilişkin açıkladığı dosyalarla yıldızı parlayan Kılıçdaroğlu'na espri yaparak takıldı. Grup başkanvekillikleri için üç aday olduğunu ve mevcut iki grup başkanvekilinin görevlerini sürdüreceğini ifade eden Baykal, diğer aday Kılıçdaroğlu’nun yorulduğuna ilişkin haberleri anımsatarak, "Kemal Bey, sizi bir süre dinlendirelim" diye espri yaptı.

Kurban olayım öyle cezaya

Kılıçdaroğlu’nun adının İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığı için geçmesini "ceza" olarak değerlendirenler olduğuna dikkat çeken Baykal, "Kurban olayım öyle cezaya" dedi. Baykal’ın esprisini, "Bu, adaylık teklifi olarak görülmesin" diye sürdürmesi, milletvekillerini güldürdü.

Seçimler sonucunda Denizli Milletvekili Ali Rıza Ertemür ve Giresun Milletvekili Eşref Karaibrahim grup denetçisi olurken, grup yönetim kurulu üyeliklerine şu isimler geldi:
"Hulusi Güvel (Adana), Şevket Köse (Adıyaman), Bilgin Paçarız (Edirne), Akif Ekici (Gaziantep), Selçuk Ayhan (İzmir), Turgut Dibek (Kırklareli), Ali Rıza Öztürk (Mersin), Ali Arslan (Muğla), Ali Koçal (Zonguldak)"

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