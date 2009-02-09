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Politika

Baykal: Kasedi getirin, Sevigen'i hemen atayım

CHP lideri Baykal, Sevigen hakkında ortaya kanıt konması halinde gereğini hemen yapacağını söyledi

09 Şubat 2009 02:00

CHP Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Sevigen’in, çarşaflı yakınları ile CHP’ye katılan Emin Atmaca’dan, Eyüp Belediye Başkan adaylığı karşılığında 600 bin dolar istediği yönündeki iddiaların tartışması sürüyor. 


Hürriyet gazetesinden Şükrü Küçükşahin'in bu konudaki sorusunu yanıtlayan CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, “Mehmet çıktı, ‘Kanıtlasınlar siyasi hayatımı bitiririm’ dedi. Bana konuyu anlattı. Ortaya konmuş somut bir belge de yok’ dedi. 
Ortada bir kaset olduğunun ileri sürüldüğünü belirten Baykal, iddia sahiplerine şu çağrıyı yaptı: 
"Kaç gün geçti bu kaset lafının ardındın. Neden bu kaset ortaya konmuyor? Koysunlar ortaya derhal, hemen işlemi yapayım. Mehmet'in ne yapıp ne dediğine bile bakmam. Ama bunun ötesinde nasıl inanayım? Benim için de 'Kızının yurtdışı hesabında 1 milyon dolar yatırıldı' denmedi mi. Çıktım, meydan okudum. '1 milyon değil 1 liralık, 1 dolarlık yurtdışı hesabımı bulsunlar, hemen gereğini yaparım' dedim. Böyle kanıt ortaya konmadan her iddiayı ciddiye alamayız ki."

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