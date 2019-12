Baykal İzmir adayını tarif etti

CHP lideri Deniz Baykal, ''Piyasa daraldı, esnaf borçlarının altında ezilmeye başladı. Ekonomi sıkışıyor ama bunlar bir eli yağda, bir eli balda istedikleri gibi har vurup harman savurmaya devam ediyor'' dedi.

Baykal, İzmir Anadolu Caddesi'nde, Büyük Çiğli ve Harmandalı alt geçitlerinin açılış törenine katıldı. Gecikmeli başlayan açılışta Baykal'a, konuşmasının başında turuncu ve beyaz renkli bir poşu hediye edildi. Poşuyu hemen boynuna saran Baykal, ''Poşu işi artık bir İzmir klasiği haline geldi'' dedi. Yağışlı bir havada böylesi bir kalabalığı görmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Baykal'ın sözleri vatandaşlar tarafından, ''Aziz Başkanımız için geldik, en büyük başkan Aziz Başkan, artık adayın ismini açıklayın'' şeklindeki sloganlarla zaman zaman kesildi.



Baykal, ''Niye geldiniz diye sorduğumda, 'Bu büyük yatırımı burada gerçekleştiren CHP'li belediyelere desteğinizi bildirmek için, Çiğli'nin haysiyetini şerefini kurtardığınız için teşekkür etmeye geldik' diyeceksiniz sandım'' diye konuştu.



İstanbul'da İETT garajı ranta kurban



İzmir'de çok güzel yatırımların gerçekleştirildiğini, kendisinin de bu hizmetlerden çok büyük mutluluk duyduğunu dile getiren Baykal, bugün İzmir'de yapacağı açılışların toplam 150 milyon YTL'ye mal olduğunu söyledi. Baykal, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bu yatırımları ek bir borç yüklemeden yaptığını, kriz döneminde bu tür çalışmaların sosyal devletin ve dürüstlüğün sırrı olduğunu kaydetti.

Bunun CHP'nin belediyecilik anlayışı olduğunu ifade eden Baykal, eski ESHOT garajının da Ahmet Adnan Saygun Kültür Merkezi olarak hizmete açılacağını hatırlattı. Baykal, İstanbul'da da bir İETT garajı bulunduğunu, ancak bunun satılarak rant elde edildiği görüşünü savundu.



'Rızk Allah'tan, iş iktidardan'



Vatandaşların sık sık İzmir Büyükşehir Belediyesi başkan adayının açıklanmasını isteyen sloganlar atması üzerine Baykal, ''Açıklayayım da bundan sonra bu kadar kalabalık gelmeyin değil mi'' dedi.

Elektriğe, doğal gaza, ekmeğe, bütün ürünlere zam yapıldığını, asgari ücrete ve emekliye yapılan zammın ise yüzde 4'te kaldığını ifade eden Baykal, iktidarın poşetle yiyecek dağıtmayı bırakıp gençlere iş olanağı sağlaması gerektiğini söyledi. Baykal, ''Rızk vermek Allah'ın işi, iş vermek senin işin iktidar. Sen iş ver iş. Rızkı Allah veriyor zaten. İktidarın görevi bu'' diye konuştu.

Ülkede on binlerce insanın bu dönemde işten atıldığını ifade eden Baykal, ''Piyasa daraldı, esnaf borçlarının altında ezilmeye başladı. Ekonomi sıkışıyor ama bunlar bir eli yağda, bir eli balda istedikleri gibi har vurup harman savurmaya devam ediyor'' dedi.



'Bu yerel değil, genel seçim olacak'



Konuşmasında yerel seçim sürecine de değinen Baykal, şöyle dedi: ''Bu bir yerel seçim olmanın çok ötesinde, bu bir genel seçim olacak. Sakın ha oyları kullanırken sadece yerel seçim diye, kişi diye düşünerek oy kullanmayın. Bu seçimde kullanacağınız oylarla bu iktidar devam edecek mi, etmeyecek mi onun hükmünü vereceksiniz. Onun hükmünü vereceğiniz için siz böyle coştunuz, koştunuz diye düşündüm.''



'Nasıl bir başkan istiyorum'



Önümüzdeki dönemde nasıl bir belediye başkanı istediğini de anlatan Baykal, şöyle konuştu:

''Önce beyefendi olacak. İnsanları ayırmayacak, herkese eşit davranacak. İkincisi dürüst olacak, çalmayacak, çırpmayacak, yolsuzluk yapmayacak. Bizim için önemli olan bu. Yüreği hizmet aşkıyla dolu olacak, hizmet götürdüğünde mutlu olacak. Hizmet götürürken ayrım da yapmayacak. Erkek mi, kadın mı olacak? Fark etmez. Erkek bile olabilir. Bizim aradığımız böyle bir şey.''



'Haciz işini askıya alın'



Ekonomik kriz nedeniyle hacizler gerçekleştiğini de ifade eden Baykal, dünyanın en büyük iktisatçılarının ''Haciz işini askıya alın'' dediklerini hatırlattı. Bankaların el koydukları araçları yerleştirecek yer bulamadıklarını belirten Baykal, ''İcra daireleri yetmiyor. Yeni icra daireleri açılıyor. Şu an en hızlı çalışan kurum icra daireleri, ekonomi bu hale gelmiş'' diye konuştu.



'Yukarıdakilerin işleri yolunda'



Baykal, daha sonra Koyundere'de yapılan çok amaçlı salonun açılışını gerçekleştirdi.

Çiftçinin sıkıntı yaşadığını, devletin tarımdan her türlü desteği çektiğini savunan, Türkiye'nin pamuk gibi tarım ürünlerini ithal etmeye başladığını belirten Baykal, şunları söyledi:

''Pamuk ithal ediyoruz. Nasıl ithal ediyoruz, borç parayla, dövizle. Borcu yüksek faizle alıyoruz. Faizin altında ekonomi eziliyor, yatırım yapılmıyor. Yatırım olmadığı için çocuklar iş bulamıyor. Ama birileri yukarıda 'işler yolunda gidiyor, hayatımızdan memnunuz' diye nutuk üstüne nutuk atıyor. O nutuk atanları içine girdikleri o rüyadan uyandırmak sizin görevinizdir. Bunun

fırsatı bu seçimde elinize geçecek. Bu seçimde belediye başkanlarınızı seçeceksiniz, bana öyle geliyor ki iktidarı da düşürebilirsiniz. Sandık tekin değildir. Vatandaş sandığa gitti mi ondan ne çıkar kimse bilemez.''



'İktidar sahipleri, eş ve dostlarını kolladılar'



Vatandaşın uzun süredir sıkıntı içinde kaldığını, yolsuzlukların gereğinin yerine getirilmediğini öne süren Baykal, ''İktidar sahipleri eş dostlarını kolladılar. Her şeyi yaptılar, o kadar ki Almanya'da milletin zekat parasını, fitresini topladılar, geldiler burada kendileri için televizyon

kurdular 'din, iman' diye, ağızlarından başka hiçbir söz çıkmadı. Sonuçta yolsuzluk, milletin hakkını, hukukunu eşe dosta peşkeş çekme'' dedi.



'Deniz Feneri ve Diş'li için oy verin'



Baykal, vatandaşlara şöyle seslendi: ''Bütün bunları halletme şansına sahipsiniz. Türk milleti! Seçimde oyunuzu Deniz Feneri için de kullanın. Siz neye niyet ederseniz o önemlidir. 'Ya

Deniz Feneri'ni mi oyluyoruz?'. Evet, Deniz Feneri'ni oyluyoruz. Deniz Feneri için, Dişli için. Kemal Kılıçdaroğlu boşuna mı konuşuyor? Kılıçdaroğlu'nun söyledikleri için oy kullanın. Doğru oy kullanırsanız öyle bir ferahlayacaksınız ki 'oh be' diyeceksiniz. 'Çiftçinin çektiklerinin de cevabını verdim, hayat pahalılığının da cevabını verdim, yolsuzluğun da cevabını verdim. İstediğim belediye başkanını iş başına getirdim' diyeceksiniz.''