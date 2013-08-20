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Politika

'Baykal ile Ağar Bodrum'da buluştu' iddiası

İddialara göre, Deniz Baykal ile Mehmet Ağar Bodrum'da görüştü

20 Ağustos 2013 11:31

Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal ile eski Doğru Yol Partisiti (DYP) lideri Mehmet Ağar Bodrum’da araya geldiği iddia edildi.

Zaman Gazetesi'nin haberine göre, geçen cuma akşamı İtalyan yemekleriyle ünlü Cipriani Restoran’da gerçekleşen buluşmaya Beşiktaş Belediye Başkanı İsmail Ünal da katıldı.

Sürpriz buluşmanın içeriğine ilişkin bilgi edinilemezken, liderlerin eşlerinin de görüşmede bulunduğu öğrenildi. 

2007’deki cumhurbaşkanlığı seçiminde Deniz Baykal’ın liderliğindeki CHP, Meclis’i boykot ederek oylamalara katılmamıştı.

DYP’nin başında bulunan Mehmet Ağar da son anda verdiği kararla Köşk seçimlerini boykot eden anamuhalefetin safında yer almıştı.

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