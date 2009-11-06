Baykal: İkinci karargah var

CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, ıslak imzalı belge için belgenin siyasi kampanya anlayışı içinde ortaya konduğunu söyledi. Baykal, "Bu manzara kaşısında Türkiye de, psikolojik bir savaş harekatı yürütülmektedir. Bu manzara karşısında AKP, devlet düzenin içinde kendi derin devletini kurma çabasındadır. Bu yaşadığımız olayları, iktidarın himaye ettiği, onun desteği ile yütürülmekte olduğu artık açık bir gerçektir. AKP, kendi derin devletini idame etmek için devlet kurumları ile büyük çatışmayı sahneye koymaya başlamıştır, diye düsünüyorum."dedi. Belgenin niçin 4.5 ay bekletildiğini anlamadığını söylen Baykal, "Belgenin orjinalı bende diyen niye saklanıyor"dedi.

Karaman'da sivil toplum kuruluşları ve gazetecilerle söyleşi yapacak olan CHP Lideri Deniz Baykal, uçakla Konya'ya geldi. Karayolu ile Karaman'a hareket etmeden önce Konya Havaalanında basın açıklaması yapan Baykal, ıslak imzalı belge ile ilgili değerlendirme yaptı.

Deniz Baykal, "Bu kaygı verici bir durumdur. Hiç bir devlette, böyle olmaz. Devletin içinde böyle bir siyasi, operasyon götürülmemiştir. Bu konu, bir belge tartışması olmayı geride bırakmıştır. Belge, o altındaki imzası olan kişiye ait mi dir ? değil mi dir? Yoksa belgede o imza yer almısdır, belge orjinal mi dir, ıslam mı dır? Kurumlar içinde yanlışlar yapılmıştır, karşı karşıya getirilmiştir.

Bulunduğumuz, manzara kurumlar arası bir çatışmayı getirmiştir. Yükseltilen hedefler ile karargah operasyonu yürütülmektedir. Bu manzara karşısında AKP, devlet düzenin içinde kendi derin devletini kurma çabasındadır. Bu yaşadığımız olayları, iktidarın himaye ettiği, onun desteği ile yütürülmekte olduğu artık açık bir gerçektir. AKP kendi derin devletini idame etmek için devlet kurumları ile büyük çatışmayı sahneye koymaya başlamıştır, diye düsünüyorum. Belli bir karargahtan, düzenli, merkezi sistematik bir çalısma ile bu yürütülmektedir. Devlet kurumları bu piskolojik savaşın hedefi seçilmiştir. Bu belgeler, kullanılarak, gidererek kapsamı geliştirilen, hedefi büyültülen suçlamalar götürülmektedir. Bu tablonun bir kişinin, yasa dışı elde ettiği, kendi bireysel kararı ile ortaya çıkan bir durum olduğuna inanmak mümkün değildir. Bu 'psikolojik savaş harekatı' bu belgeyi olduğu iddia eden kişiyi de içine almıştır." dedi.



Belge savcılar yerine medyaya gönderildi

CHP Lideri Deniz Baykal, "Belgeyi elde eden kişi, savcılara ihbar mektubu yazdığını, yazdıklarını savcılara değil, gazetelere, medyaya göndermektedir. Onun muhattapları medyadır artık. Yargı sürecini kolaylaştırmak peşinde değil. Psikolijik savaşa katkı yapmak niyetindedir. Bir siyasi gerginliği, devletin kurumlara karşı yürütmeye destek olmaktadır. Medyaya hitap eder hale gelmistir. Bu kaygı verici bir durumdur. Hiçbir devlette böyle olmaz. Devletin içinde böyle bir siyasi operasyon götürülmektedir. Elde edilen belge 4.5 ay tutulmustur. Tutan kimdir ? Tutma kararını alan kimdir? Peki 4.5 ay içerisinde ne olmustur. 4.5 ay içerisinde askıya alma döneminde ne olmustur. Bu tip olayların nerede yargılanacağı konusunda yasal değişiklik yapılmamıştır. Belgeyi 4.5 tutma kararını kim almıstır? 4.5 ay sonra belgeyi orjinalı bende diye ortayla çıkaran kişi bunu yaparken, sadece belgeyi posta ile savcılığa gönderme girisimi ile yetinmemistir.

Aynı zamanda olayı bir albay anlayışı dışında bir albay olarak görmeyin, anlamayın diye, bunun talimatını Genelkurmay Başkanı vermiştir, diye bu ihtamlarla çok yukarıya çekmistir. Belge gerçekse, onun sorumluları kimlerdir ? Bu ortaya çıkacaktır. Ama bunu elinde sadece belgeyi bulundurma konumunda olan bir insanın yargı yerine, kendini koyarak. Bu, bunu yapmıştır, diye yeni hedefleri, siyasi tartışmalara çekerek başka bir büyük siyasi mücadelenin, bir parçası olarak görev yaptığını düşünmüştür. Bu iddiaları ortaya atan vatansever, Türk Silahlı Kuvvetleri'ni kurtarmaya, yanlışlıkları ortadan kaldırmaya, hukuk ve demokrası mücadelesi yaptığını iddia ederek, herkesi suçlayarak, kendi yetkisi dahilinde herkeze ithamda bulunmaktadır.

Belgenin orjinali bende diyen niye saklanıyor. Bu çatışmanın karargahlarını bir anlayalım, bilelim. Ama, e-mail ile demeç verir gibi, kendi kanaatini söylüyor. 70 milyondan birisi gibi. Sen yargıya, intikal ettir. Gerçek ortaya çıksın. Bu tatsız bir olaydır. Türkiye bu noktaya tesadüfen gelmemiştir. Maalesef AKP iktidarı, kendi kendisi ile çatışır, psikolojik savaş yürütür bir noktaya gelmiştir."



PKK'lılara mahkeme taşındı

Demokratik açılım ile ilgilide değerlendirmede bulunan Deniz Baykal, şunları söyledi: "

PKK liderinin talimatı ile geldim diyen insanlar, Türkiye'ye ellerini, kollarını sallayarak içeri girdiler. Yargı bunu seyreder vaziyette, PKK'lılara mahkeme taşındı. Olmayacam bir iş, yapılmayacak bir iş. Türk, bayrağını dolaştırmak suç haline geldi. PKK bayrakları milletin gözüne baka baka gösterildi. PKK muhatap alındı. PKK itibar kazandı. PKK'ya yarayan bir süreç ortaya çıktı. Değiyer bir şey yok. Güneydoğu'da vatandaşlarımızın hayatı değişti mi? Dostluk, kardeşlik geldi mi? Hayır tam tersini kuşku geldi. Açılım getirdiği nokta bu."

Deniz Baykal, basın açıklamasının ardından karayolu ile Karaman'a geçti.