-BAYKAL İFADEYE ÇAĞRILDI TBMM (A.A) - 15.03.2011 - CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, Odatv çalışanı İklim Bayraktar'ın iddialarıyla ilgili ifade vermek üzere sözlü olarak davet edildiğini söyledi. Baykal, TBMM'de gazetecilerin, Cumhuriyet Savcısı Zekeriya Öz'den kendisine bir tebligat gelip gelmediğine dair sorusunu yanıtlarken, ''Yazılı gelmedi ama sözlü olarak aradılar. Sözlü olarak davet geldiği Ankara Cumhuriyet Savcılığı tarafından duyuruldu'' dedi. Öz'ün tebligat yapamayacağı yönündeki görüşlerin anımsatılması üzerine Baykal, bu konuda hukuki tartışmaların sürdüğünü, kamuoyunun bunu izlediğini belirtti. Baykal, ''İfadeye gidecek misiniz, ne zaman gideceksiniz?'' sorusuna, ''Bakalım. Henüz bu konularda açıklama yapmadım, size duyururum'' karşılığını verdi.