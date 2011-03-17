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Politika

BAYKAL İFADE VERMEYECEK TBMM (A.A)

17 Mart 2011 13:56

-BAYKAL İFADE VERMEYECEK TBMM (A.A) - 17.03.2011 - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, ''taciz iddialarıyla'' ilgili olarak ''müşteki'' sıfatıyla ifadesinin alınması talebinde bulunulan eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal, İstanbul'daki davanın şikayetçisi ya da mağduru durumuna girmek anlamına gelebilecek bir ifade vermesinin söz konusu olmadığını ifade etti.  Baykal, yaptığı yazılı açıklamada, maruz kaldığı bir iftira dolayısıyla Ankara'daki yetkili yargı organlarında başlattığı hukuki sürecin halen işlemekte olduğunu belirterek, şunları kaydetti: ''Bilindiği gibi, bu iftiranın kamuoyuna yansıtılması, yürütülmekte olan başka bir soruşturma kapsamında gerçekleştirilen bazı telefon kayıtlarının hukuka aykırı olarak medya organlarına sızdırılması ile sağlanmıştır. Hukuki delil niteliği taşımasa da kamuoyuna yansıyan telefon kayıtlarını, ifade tutanaklarını, ortaya atılan iddiaları ve yorumları dikkatle değerlendiriyoruz. Buna ek olarak, resmi makamların ve yargı mercilerinin bize verebilecekleri iftira davası ile ilişkili her türlü bilgiyi ve belgeyi göz önünde tutacağımız, yargı organlarına tam bir saygı anlayışı içinde onlarla iş birliği yapacağımız açıktır.  Şu ana kadar ortaya atılan iddialar, ifadeler, kanıtlar dikkate alınınca Ankara'daki yetkili yargı organlarında ele alınması gereken iftira davasının, genişletilerek İstanbul'daki başka bir dava çerçevesinde taşınmasını haklı gösterecek bir bulguya rastlanmadığı açık bir gerçektir.  Bu durumda, İstanbul'daki davanın şikayetçisi ya da mağduru durumuna girmek anlamına gelecek bir ifadeyi vermemizin söz konusu olmayacağını savcılığın ve kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız.''

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