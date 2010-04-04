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Politika

'Baykal iddialarını ispatlamazsa dava açacağım'

AKP'li Hüseyin Çelik, Baykal'a Van'da yapılan saldırıyla kendisinin, akrabalarının ve partisinin ilgisi olmadığını Baykal iddialarını ispatlamazsa dava açacağı

04 Nisan 2010 03:00

T24 - AKP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik, CHP lideri Baykal'a Van'da yapılan saldırıyla kendisinin, akrabalarının ve partisinin ilgisi olmadığını Baykal iddialarını ispatlamazsa dava açacağını bildirdi.

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Hüseyin Çelik, yaptığı yazılı açıklamada, ''Baykal'ın Van'da yaşanan müessif olaylarla ilgili olarak Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, AKP ve şahsını hedef alan, gerçeklerle ilgisi olmayan itham, iftira ve beyanatlarda'' bulunduğunu kaydetti.

Olayın duyulmasının ardından AKP Genel Merkezinde düzenlediği basın toplantısında saldırıdan duyduğu üzüntüyü partisi ve kendi adına dile getirdiğini belirten Çelik, AKP'nin sokak olaylarıyla, şiddetle, kaba kuvvetle ilgisinin olmadığını ve olmayacağını beyan ettiğini, olayın faillerini kınadığını açık bir dille ifade ettiğini hatırlattı.

Çelik'in, açıklaması şöyle:

''Sayın Baykal'ın Van'a gitmiş olmasından duyduğum memnuniyeti, yasal bir faaliyet için Van'a giden herkesi hemşehrilerimin kucaklaması gerektiğini, Van'a ve Van'ın misafirperverliğine bunun yakışacağını söyledim. Öyle anlaşılıyor ki nezaketten ve bu kullandığım nazik dilden kendisi bir şey anlamamış olmalı ki meseleyi bizimle ilişkilendirmeye devam etmekte.

Şunu açık bir dille ifade ediyorum ki, bu olayların şahsımla, akrabalarımla ve partimizle uzaktan yakından ilgisi yoktur. Basına yansıyan görüntülerden ve polis kayıtlarında da bu anlaşılabilir. Sayın Baykal, şayet iddialarını ispat etmezse kendisini kamuoyu nezdinden müfteri ilan edeceğim ve attığı bu iftiradan dolayı kendisine dava açacağım.

Sayın Başbakanımız, Sayın Baykal'ın Sivas'tan öteye gidemediğini ifade ederken, fiziki bir gidememeden ziyade, buralara gitmeye yüzü yoktur anlamında ifadede bulunmuştur. Sayın Başbakanımızın, Sayın Baykal'ın ve ülkemizin tüm siyasi parti liderlerinin ülkenin her köşesine gitmesinden ancak memnuniyet duyar.

Sayın Başbakan evet sadece bir tespitte bulunmaktadır ve Sayın Baykal'ın Sivas ötesinde aldığı oy da bunun en önemli kanıtıdır. Bir siyasi parti liderinin yaşadığı talihsiz bir olaydan sonra Sayın Başbakan'ın sözlerini 'tehdit' olarak değerlendirmesi ve bunu Sayın Başbakanı, AK Parti'yi ve benimde içinde bulunduğum bazı parti mensuplarını karalamanın bir aracı haline getirmesi tam da bir Baykal klasiğidir.

Basınımızın ve kamuoyumuzun, Sayın Baykal'ın konu ile ilgili iddialarını bu açıklamalarımız çerçevesinde değerlendirmesini saygı ile dileriz.''



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