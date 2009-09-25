Baykal hükümete seslendi

CHP Genel Başkanı Deniz Baykal Denizli'den hükümete seslendi. Baykal hükümetin "açılım" yaklaşımını konu alarak çeşitli açıklamalarda bulundu.



CHP Genel Başkanı, AKP’den gelen 'Kevin Kostner da demokratik açılımı destekliyor' açıkalmasına değindi. Baykal, "Hollywood artisleri bizim vatandaşımızı 'bu iyidir' diye ketenpereye getirecek" dedi.



CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, Denizli'nin Çivril ilçesindeki Uluslararası 15. Elma Tarım ve Kültür Festivali'nin açılışına katıldı.

Baykal burada yaptığı konuşmada, AKP Genel Başkan Yardımcısı Edibe Sözen’in, Türkiye'ye davet ettiği dünyaca ünlü Hollywood yıldızı Kevin Costner'ın demokratik açılımı desteklediğini açıklamasına değindi.

CHP lider, "Bana diyor ki atla gemiye sen de, arkadaş bu gemi nereye uğrayacak, bu geminin rotası ne, bu gemiin hedefi ne? Bu gemi mazotunu nereden alıyor, bu gemiyi kim yola çıkardı, pusulasını kim verdi?" dedi.

"Ben nereye gideceğini bilmediğim gemiye binmem" diyen Baykal, "Bula bula Hollywood’dan destek bulmuşlar. Açılımı kimden dinledin, ne yapılacağından haberin var mı, yani sen dünyanın bu kadar meselesi içinde Türkiye'deki bu açılıma destek olma kararını nasıl aldın, kim seni ikna etti?

Hangi düşünceyle, hangi duyguyla, hangi hissiyatla, hangi duygusallıkla, hangi memleket sevgisiyle bunları söyleme noktasına geldin?

Bizim meselemiz onunla değil, ondan güç almaya çalışan, onun bu desteğiyle bizim kendi vatandaşlarımızı ikna edeceğini zanneden haldir. Hollywood artislerini ikna edecekler, onlar da gelip Çivrilli’yi ikna edecekler.

Bu manzara Türkiye'ye yakışıyor mu? Başbakan vatandaşına söylemeye cesaret edemiyor, Hollywood artisleri bizim vatandaşımızı ‘bu iyidir’ diye ketenpereye getirecek; biz de ‘peki’ deyip peşine takılacağız" şeklinde konuştu.