-BAYKAL HES'İ SAVUNDU ANTALYA (A.A) - 02.08.2010 - Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, hidroelektrik santrallerinin ''düşman'' gibi görülmemesi gerektiğini belirterek, ''HES Türkiye'ye kurulmuş bir tuzak olarak görülüyor. Arkadaşlar HES enerji üretir. Enerjiyi HES sudan üretiyor. Sudan üretilmiş her enerji bizim doğalgazdan, petrolden kurtulmamız anlamına geliyor. Bunun bir yararı olduğunu unutmayalım'' dedi. Deniz Baykal, Antalya İl Genel Meclisi Başkanı Cavit Arı'yı makamında ziyaret etti. Arı'dan İl Genel Meclisi'nin çalışmaları hakkında bilgi alan Deniz Baykal, burada yaptığı açıklamada, il genel meclislerinin son yıllarda farkedilir bir etkinlik kazandığına, köylerin artık bir kısım sorunlarını İl Genel Meclisi aracılığıyla çözebildiklerine değindi. Baykal, konuşmasında hidroelektrik santrallerine yönelik tartışmalara da değindi. Hidroelektrik santralleri konusunun Türkiye'de çok konuşulduğunu belirten Baykal, ''Ama bir genel HES düşmanlığı içine kendinizi kaptırmayın. HES'i bir düşman görüp 'Aman ha bu ülkeyi tahrip' gibi bir anlayışın içine girmek de çok doğru değil. Elbette somut olarak bakmak lazım. Bir yerde çok yanlıştır. Ama şimdi öyle bir noktaya geliyoruz ki HES Türkiye'ye kurulmuş bir tuzak olarak görülüyor. Arkadaşlar HES enerji üretir. Enerjiyi HES sudan üretiyor. Sudan üretilmiş her enerji bizim doğalgazdan, petrolden kurtulmamız anlamına geliyor. Bunun bir yararı olduğunu unutmayalım'' dedi. HES konusunda lobiler kurulduğu yönündeki açıklamalara da değinen Baykal, sözlerini şöyle sürdürdü: ''HES lobisi sürdürülebilir enerji kaynaklarına yönelik yeni düzenlemeleri engellemesin. Mesela güneş enerjisini engellemesin. Güneş enerjisi daha da bedava. HES'ten iyi ama HES, petrolden, doğalgazdan da iyi. Unutmayın. HES'le güneş enerjisi birbirinin rakibi değil. HES'e de ihtiyaç var, güneş enerjisine de... Güneş enerjisini kullan kullanabildiğin kadar ama tüm ihtiyacı oradan karşılamak mümkün değil. İster istemez başka enerji türüne ihtiyaç olacak. Nükleere kadar giden bir zincir var. Şimdi HES'i nasıl yok sayarım. Onu düşman gibi algıladığın zaman ya nükleere düşeceksin ya da petrole. Birinin tuzağına düşeceksin. Bunu çok ciddi hesaplamamız, çok ciddi düşünmemiz lazım.'' Baykal, hidroelektrik santrallerinin suyu tüketmediğini, sadece kullanım şeklini değiştirdiğini söyledi. ''Alışmışız köyün içinden su geçsin'' diyen Baykal, ''Tabi köylü isyanda haklı olarak. Suyu tüketen aslında tarım. Suyu bir yerde topluyor, ondan sonra başka bir yerde bırakıyor ve bıraktığı yerde başka bir kullanım alanı çıkıyor'' diye konuştu. Bu konunun demagojiden uzak tutulması gerektiğini belirten Deniz Baykal, hidroelektrik santrallerinin ekolojik dengeyi bozduğu yerlerin de olduğunu, ancak bu konunun genel bir düşmanlık haline getirilmesinin de yanlış olacağını ifade etti. Hidroelektrik santrallerin boşluğunu güneş veya rüzgar enerjisiyle doldurmanın mümkün olmayacağını anlatan Baykal, ''O zaman haydi ver doğalgazı, nükleer anlaşma, bin bir türlü dedikodu...'' dedi. Baykal, bu sırada odada bulunan bazı meclis üyelerinin, ''Sıkıntı mikro HES'lerde'' şeklindeki sözlerine de, ''Mikro da olsa enerji çıkıyor canım. Tabi önce büyükleri bitirmemiz lazım. Baraj yaptırmıyorlar şu anda kesinlikle. Türkiye bir an önce dönebildiği kadar hidroelektriğe dönmelidir. Ardından sürdürülebilir enerji kaynaklarına...'' yanıtını verdi.