-BAYKAL: HEPİMİZ CHP'YE DESTEK VERMELİYİZ TBMM (A.A) - 29.09.2010 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve eski Genel Başkan Deniz Baykal, ''güzel bir görüşme gerçekleştirdiklerini'' ifade etti. Baykal, Kılıçdaroğlu ile hasret giderdiklerini belirterek, ''Hepimiz CHP'ye destek vermek, onun başarısına katkı yapmak durumundayız. Bu anlayışımızı bir kez daha ifade ettik'' dedi. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile eski Genel Başkan, Antalya Milletvekili Baykal, 2 saat süren görüşmenin ardından birlikte açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu, Baykal'ı kapıya kadar uğurladı; görüşmeyle ilgili olarak ilk Baykal söz aldı. Deniz Baykal, Kılıçdaroğlu'nun daveti üzerine bu buluşmayı gerçekleştirdiklerini ifade ederek, uzun süre bir araya gelip değerlendirme fırsatı bulamadıklarını söyledi. Baykal, Kılıçdaroğlu ile en son Antalya mitinginde bir arada olduklarını anımsattı. Kılıçdaroğlu ile referandum dönemini değerlendirme imkanı bulduklarını belirten Baykal, şöyle devam etti: ''Sayın Kılıçdaroğlu, yurt dışı temaslarını gerçekleştirmişti. Bu temaslarıyla ilgili bana ayrıntılı açıklamalar lütfetti. Hem referandum dönemini hem son dönemde yaşanan siyasal süreci ayrıntılı, kapsamlı şekilde değerlendirdik. Hasret giderdik. İlk kez belki böyle kapsamlı, doyurucu temas yapmak imkanımız oldu. Sayın Kılıçdaroğlu'na bu çağrısı için teşekkür ediyorum. Güzel, yararlı görüşme oldu. Bunlar çok doğal. Bunları çok özel ilgi konusu olarak görmeye gerek yok.'' -''İZLENİMLERİMİ AKTARDIM''- Kılıçdaroğlu da oldukça güzel ve verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini, Baykal'a izlenimlerini, yurt dışında edindikleri, kamuoyuna yansımayan bazı bilgileri aktardığını kaydetti. Kemal Kılıçdaroğlu, Baykal ile referandumu, sonuçlarını, bu konuda yaptıkları bazı çalışmaları değerlendirdiklerini kaydetti. Baykal, daha sonra basın kapısında bir kez daha gazetecilere açıklamalarda bulundu. Genel Başkan Kılıçdaroğlu ile kapsamlı bir değerlendirme yapma fırsatı bulduklarını belirten Baykal, en son bir araya geldikleri Antalya mitinginden bu yana önemli gelimeler yaşandığını söyledi. Türkiye'de, yeni önemli siyasi süreçlerin işlediğini, tartışmaların yaşandığını dile getiren Baykal, ''Bütün bunları kavrayan bir değerlendirme yaptık. Çok yararlı oldu, güzel bir görüşmeydi. Hasret giderdik bir ölçüde... Ben çok memnunum. Sayın Genel Başkan'a başarılar diliyorum. Hepimiz CHP'ye destek vermek, onun başarısına katkı yapmak durumundayız. Bu anlayışımızı bir kez daha ifade ettik'' diye konuştu. Baykal, açıklamalarının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlamadı ve TBMM'deki odasına geçti.