'Baykal hayatının hatasını yaptı'

T24 - İçişleri Bakanı Atalay,Kürt açılımına destek vermeyen CHP'nin eski lideri Deniz Baykal'ı eleştirdi. Atalay, dağdan dönenlerin Habur'da karşılanmasında yaşananları Ahmet Türk'ün önlemeye çalıştığını ancak başaramadığını söyledi.



İçişleri Bakanı Beşir Atalay, NTV Ankara Haber Müdürü Uğur Şevkat'in sorularını yanıtladı.



Canlı yayında gündemi değerlendiren İçişleri Bakanı Atalay'ın söylediklerinden satırbaşları şöyle:



"Dünyada bu tür sorunların çözümü iç siyasete malzeme yapılmıyor.



Deniz Baykal bu süreçte gerekli desteği vermedi, hayatının hatasını yaptı. Şimdi CHP'de yeni sesler yükseliyor.



BDP, Habur olayında istismar edici bir rol oynadı.



Ülkenin sorunu için kim fazla fedakarlık yaparsa o kazanır, kan ve intikam diyenler kaybeder.



Terör ve şiddet oldukça sorunlar çözülmez. Terör özgürlüğün düşmanıdır.



Birileri sorunların çözülmesini istemiyor, bu konuda elimizde deliller var.





Ahmet Türk önleyemedi



Biz de herkes gibi kendimizi irdeliyoruz, yanlışlar da olabilir. Habur olayı bizim hiç onayladığımız bir şey değil.



Habur olayındaki istismarı önlemeke için DTP ile görüştük, Ahmet Türk önlemek istedi önleyemedi.



Terör oldukça güvenlik güçleri operasyon yapmaya devam edecek.



Terörle mücadele konusunda komşularımızın çabaları var, İran, Kuzey Irak ve ABD'nin tutumu olumlu.



Bizim en önemli gördüğümüz konu, vatandaşlarımıza ayrım göstermekden eşit davranmak.



Vatandaşımızın devlete güveni arttıkça terör zemin bulamayacak.



Gediktepe baskınının yayla yasağıyla ilgisi yok. Baskını yapanlar sınır ötesinden, Hakurk'tan geldiler."





