Baykal: Hamas’ın temsilcisi haline geldik

CHP Grup Toplantısı’nda konuşan Deniz Baykal, “Filistin’in değil, Hamas’ın temsilcisi olduk” dedi.

Deniz Baykal, satır başlarıyla şunları söyledi…

“Biz nutuk attık, Mısır anahtar oldu”

- Ortadoğu’da en çok konuşan ülke biz olduk, ancak gerekeni yapamadık.

Başbakan nutuk attı. Meclis’te arkadaşlarımız gelin İsrail’i hep beraber kınayalım dedik, hayır dediler o önergeyi reddettiler.

- Bir tavır takınmak istiyorsak bunu kişisel nutuklarla ortaya koymanın anlamı yok. Bunu devlet olarak hep beraber kınarız. Konuştuğun için etkin olmaktan çıkıyorsun, öte yandan da Türkiye’yi bir devlet sistemi olarak, bu tavrı takınma noktasından uzak tutuyorsun.

- Maalesef Mısır bu olayda hiç konuşmamıştır ama etkin diplomasiyi Fransa ile birlikte o götürmüştür. Mısır anahtar ülke haline gelmiştir. Biz nutuk attık. Mısır, Fransa ile birlikte bir ateşkes planı ortaya koydu.

- Hamas diyor ki, bir hafta size süre verdik, çıkmazsanız saldırırız diyor.

Ateşkestik diyor İsrail bir saldırı olduğu zaman bizde karşılık veririz diyor.

- Ortadoğu’daki acı tablolar karşısında onların bir parçası halinde bir dönüşmeye yönelmemiz, bizim politika değerimize terstir. Biz çatışmanın bir tarafı olamayız, olmamalıyız.

- Oradaki ne kadar haklı doğru net bir şekilde ortaya çıkarsa çıksın biz sadece oradaki insanların değil 70 milyon insanın sağlığının geleceğinin güvencesi olmak zorundayız.

- Biz koca Türkiye’yi bir taraf haline dönüştürmek isteyene teslim olamayız. Acırız üzülürüz elimizden geleni yaparız. Nutuk atacağız diye Türkiye’yi o çatışmaların bir tarafı haline kimse dönüştürmemelidir.

“Hamas’ın sahibi haline geldik”

- Biz Filistin-İsrail çatışmasında Filistin’i değil Filistin’in içindeki bir örgütün temsilcisi haline geldik. Hamas’ın sahibi haline geldik.

- Hatta Başbakan’ın konuşmasından da öğrendik. Hamas ile Filistin kurtuluş örgütü arasındaki çatışmada da Hamas’ın temsilcisi haline gelmişiz.

- Başbakan kaptırdı gitti. Filistin dedi, Hamas dedi. Sonra meydan okumaya başladı. Bizim işimiz mi arkadaşlar? Bizim işimiz 70 milyonu düşünmek. Türkiye duygusal davranmak hakkına sahip değildir. Kendinizi oradaki tartışmaların bir parçası haline dönüştürtmemeliyiz.

- Bu acı olayların Türkiye’de kitlesel bir duygusallığın gelişmesine ve halkın bu çatışmayı bir din çatışması bir ırk çatışması olarak algılamakta olduğu izlenimini verecek bir tablonun gelişmesine izin verilmemelidir.

- Bu konularda Türkiye, sokaktaki insanlarımızla, her anlayıştan vatandaşımızla insani tepkimizi göstermeliyiz. Bunu, bir dinler ırk çatışması haline getirmemeliyiz.

- Bu konuda en büyük sorumluluk iktidara düşüyor. Biz yıllarca bu bölgede birbirinden farklı dinlere mensup insanlarla beraber kardeşlik içinde yaşamış insanlarız. Bizim hiçbir inanca dine ırka karşı husumet içinde olmamıza yönelik bir kampanyayı hoşgörüyle karşılamamız mümkün olamaz.

- Bu barış anlaşmasının bir türlü gerçekleştirilememesi faciaların temel nedenidir. Çözüm çok açıktır. İki devlet anlayışına yönelik çözüm olmalıdır. Filistin bağımsız bir devlet olacak. Kimse bunu artık ertelemeye çalışmamalıdır. Terör buradan beslenmektedir. İnsanlar haksızlık duygusunun kuşaktan kuşağa gelişmesine seyirci kalmak durumundadırlar.

- Bu işin çözülmesi İsrail’in uluslararası güvence altında olması, Filistin’in de bağımsız bir devlet olarak güvence altına alınmasıdır.