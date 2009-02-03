Baykal: Hamas şeriat istiyor

CHP Lideri Baykal, partisinin grup toplantısında doğalgaza yapılan indirim, Deniz Feneri davası ve Davos kirizine ilişkin konuştu.





IMF’ye seçime kadar bize karışmayın diyorlar



- Hükümet ihracattaki artışla çok mutluydu.



- Kriz tablosunun vehameti ihracat rakamlarıyla ortaya çıktı. Yüzde 28 geçen yılın ocak ayına göre bir azalma söz konusu. Bunun altında tabi büyümenin azalması var. Bu temel bir gerçek.



- IMF ile ha bugün ha yarın anlaşıyoruz diyorlar. Önce ümüğümüzü sıkacak dediler, karşı çıktılar. 10 Ocak’a gün verdiler, Şubat’a girdik.



- Yani bunlar diyorlar ki siz bize seçime kadar karışmayın.



- Bütçe görüşmelerinde, bu bütçenin krizi kavrayamamış olduğunu da o zaman ifade etmeye çalışmıştık.



- Şimdi ekonominin gerektirdiği adımların atılmasından kaçınma çabası hükümet tarafından sergilenmektedir. Bu çerçevede bir de en son doğalgaz fiyatlarında yüzde 17’lik bir indirim yapılmıştır. Bu da yine meselenin kavranamadığını gösteren bir tablo.



Doğalgaza yüzde 81 zam yaptılar



- Bir yılda yüzde 81 zam yaptılar. Yüzde 17’sini veriyorlar. Ne zaman veriyorlar. Seçime çeyrek kala.



- Bu yanlış vatandaşı perişan edecek bir zamdır dedik. Zammı BOTAŞ genel müdürü, gece saat iki de, yazılı bir açıklamayla veriyor.



- Seçime çeyrek kala başbakan bir büyük toplantıda müjde veriyorum diyorum. E bu verdiğin müjdeyse bu yaptığın ne o zaman?



- Türkiye, IMF ile seçimlerden sonra çok ciddi bir ekonomik işbirliğine girecektir.



- Yarın 150 gün oluyor. 5 aydır hala Alman Mahkemesi’nin aldığı kararın dosyası Almanya’dan Türkiye’ye gelememiştir.



Tatar postacısı getirirdi



- Uçağa değil. Otobüse değil. Postacı atına yüzyıllar öncesinin Tatar postacısına emanet etseydiniz bile bugün Ankara’ya o dosya ulaşmıştı.



- Kaplumbağanın sırtına bağlasaydınız o dosyaları Türkiye’ye ulaştırırdı.



- Deniz Feneri e.V dosyasını Almanya’dan kaplumbağanın sırtına bağlasanız gelirdi. 5 aydır dosyanın gelmemesinin açıklaması nedir?



Başbakan itilip kakılmak istendi



- Bu ülkenin Başbakan’ı itilip kakılarak susturulmak istenmiştir. Başbakan’a orada haksızlık yapılmıştır.



- İktidar, muhalefet demeden hepimiz bu muameleye tepki koyuyoruz.



- Ama Türkiye’nin Ortadoğu politikası açısından ciddi sonuçlar doğurmuştur.



- İsrail’in çevresiyle ilişkileri barışa dayalı düzeye sokulamadı. 61 yıldır çevresiyle iyi geçinemedi.



- Ortadoğu’daki krizi 1948 yılında İsrail devletinin kurulmasına dayanır.



- Bugün Filistin topraklarında Filistin devleti yok, İsrail var; bu kabul edilemez.



- Filistin topraklarında mutlaka bir Filistin devleti kurulmalıdır. Sorunun çözümü en kısa sürede Filistin devletini kurmak… Filistin devleti kurulmadığı sürece Filistin kanamaya devam edecektir.



Hamas şeriat istiyor



- Sorun, İsrail-Hamas sorunu mu, İsrail-Filistin sorunumu? İsrail-Filistin Kurtuluş Örgütü soru mudur? FKÖ de Hamas da Filistin halkının özlemlerine yönelik çalışan iki kuruluştur.



- FKÖ, Filistin devletinin kurulması için silahlı mücadeleye inanıyor; inanmakta da haklı; silahsız verilmiyor.



- FKÖ silahlı mücadele, Hamas cihad diyor. FKÖ laik bir devlet Hamas şeriat isitiyor. Hamas bölgede bir din devleti kuracağım diyor. Aradaki fark bu.



- Bizim isteğimiz Filistin sorunun çözülmesi; gereksiz kan dökülmemesi.



Hamas, Kıbrıs sorununa mesafeli



- Arap ülkeleri ve Hamas, Kıbrıs sorununa mesafeli.



- Herkesin uluslar arası sorunlarda izlediği bir yol var; senin sorunun, benim sorunum demiyor. Herkes bölgede kendi çıkarına uygun davranıyor.



PKK konusunda bizi yalnız bıraktı



- PKK konusunda bazı Arap ülkeleri bizi yalnız bıraktı.



- Bölgede bizim olmayan sorunların tarafı olmamalıyız.



- Biz, o sorun bizim sorunumuz derken, seni alkışlarlar, ama senin ülken sorunun parçası olur. Tavır takınmak ayrı, sorunun parçası olmak ayrı.



- Bizim o sorunun parçası olmamız bambaşka bir şey; çok yanlıştır…



- Türkiye, Hamas ile özdeşleşerek yarar sağlayamaz. Türkiye, Hamas’ın çizgisiyle özdeşleşerek hizmet etmek durumunda olamaz.



- Atatürk ile İnönü, Milli Mücadele’yi tek kumandayla yürüttü. Filistin’de iki aynı iktidar ve zihniyet var. Filistin halkı askeri gücünü derhal tek bir güce kavuşturmalı.



İsrail ile tartışmamalıyız



- Doğrudan taraf olmamalıyız, İsrail ile tartışmamalıyız.



- Davos’taki temel yanlış, Peres’in karşısına hesaplaşma arzusuyla çıkılması olmuştur.



- AKP’nin dış politikasını AKP tabanı mı belirliyor?



- Türkiye hiçbir zaman kendini Müslüman-Musevi çatışmasının tarafı olarak görmemiştir. Musevi vatandaşlarımız bu ülkenin saygın fertleridir. Musevi vatandaşları dışlar gibi gözükmek tehlikeli.



Pilotlar Konya’da eğitiliyor



- Gazze’yi bombalayan pilotlar Konya’da eğitiliyor.



- AKP döneminde İsrail ile ilişkiler en üst düzeye çıktı.



- Gazze’de olanlara hepimiz üzülüyoruz, ama biz Irak’ta öldürülen 1 milyon kişi için de üzülüyoruz. Gazze için gözyaşı dökenler, Irak’taki 1 milyon insan ölürken nasıl tavır takındılar?



- Erdoğan Bush düzeninin başkan yardımcılığını yaptı.



- Biz tezkereye karşı dururken birileri Bush yönetimiyle işbirliği içindeydiler.



- İsrail pilotları Konya’da eğitilmeye devam ediyor. Sen ne diyorsun?



- Türk askerinin başına çuval geçirilirken devletin onuru ve şerefi neredeydi? Devletin şerefi ve onurunu korumak için gerektiği zaman Bush’a karşı konuşacaktın.



- Şehit cenazelerinde böyle bir teessür göremedik.



- Türkiye’nin onurunu ve şerefini düşünenler, gerekirse süpürürsün diyenleri danışman olarak tutmaz.



- Hamas, cihat için hastanedeki öğrencileri öldürmekten çekinmeyiz diyor; biz kimi destekliyoruz?



- Erdoğan kuşkusuz siyasi hesap yapıyor.



Diplomatlar bizim



- Türkiye’nin diplomatları, bu ülkenin diplomatlarıdır. Diplomatlar canları pahasına görev yapmıştır. Diplomatları karalamak bir başbakana yakışmaz.

