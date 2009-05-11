Baykal: Gül, tarihi fırsatı açıklamalı

Akil adamın çözüm önerileri

Kürt sorununda yeni açılımlar olabilir

"HASAN Cemal’in Kandil Dağı’ndan getirdiği mesaj açık:- PKK değişti. Kürt devleti istemiyoruz. Silahları bırakalım ama bizimle diyalog kurulsun...Af çıksın...Karayılan’dan gelen bu mesajın iktidardaki ve muhalefetteki karşılığını sorguladım.

Önce muhalefet:

Neden önce muhalefet biliyor musunuz? Çünkü böylesine önemli bir kararı hiçbir hükümet parlamentoyu ikna etmeden alamaz... Bu yalnızca bir hükümet kararı değildir. Bir parlamento kararı olmalıdır... Geçen hafta yazdığım "sivil cesaret" önerisinin karşılığı da işte budur... Baykal’la uzun bir konuşma yaptım...

AÇIKÇA SÖYLEMELİ

Önce en keskin cümleler:

- Cumhurbaşkanı tarihi fırsattan söz ediyor... Bu konuda bir açıklama bekliyorum. Nedir bu tarihi fırsat...

- Cumhurbaşkanı şifreli konuşuyor. Ne diyorsa açık söylemeli...

- Sayın Gül alacakaranlık konuşuyor.

- Açık konuşsun ki, biz de anlayalım. Anayasa’yı mı değiştireceğiz. Af mı çıkartacağız...

Soruyorum:

- Cumhurbaşkanı’yla görüştüğünüzde bu konu açıldı mı? Size böyle bir fırsattan söz etti mi?

Deniz Bey bu soruya cevap vermiyor. Ama anlıyorum ki, Gül bir ipucu aramış, niyet için bir nabız yoklamış. Herkes biliyor ki, bu kadar önemli bir karar CHP’siz alınmaz...

NE İSTİYORLAR?

Bu nedenle CHP’nin bakışı önemli. Bu noktada da Baykal şöyle diyor:

- Öğrenmemiz gereken şudur. Terörün bitmesi konusunda ciddi bir tablo mu var. Bitecek mi?

- Umut yaratmak için birtakım adımların atılmasını mı istiyorlar.

- Bunun karşılığında bizden istenen nedir?

- Af terörle mücadele yöntemi olamaz. Eğer terörle mücadelede zaman kazanmak umuduyla böyle bir af söz konusuysa bu olmaz...

AF ÇIKMAZI

Baykal CHP’nin nasıl bir bakış içinde olduğunu da şu sözlerle ortaya koyuyor:

- Terörü siyasetin dışında düşünmeliyiz. Bunu çıkartırsak her şeyi konuşmak mümkündür. Türkiye bireysel özgürlüklerini dünyadaki demokratik ülkelerden geri kalmadan gerçekleştirmek durumundadır...

CHP’nin tavrı bu sözlerle belirginleşiyor. Yani teröristle bir pazarlık gibi değil, ama demokratik zeminde "her şeyi konuşabiliriz" diyor Baykal... Bu da bir kapı aralıyor....

Mesele şurada:

- Bu her şeyin kapsayacağı alan nedir? Nasıl bir yelpaze üzerinde konuşulacaktır?

DTP’NİN TAVRI

Burada önemli bir nokta da DTP’nin alacağı tavır. Karayılan’ın DTP’yi diyalog kapısı olarak göstermesi bir başka açıdan DTP’yi zora sokabilir. Örneğin "DTP-PKK bağlantısı" üzerinde yoğunlaşmak isteyenler bu öneriyi kullanacaktır... Sanıyorum önümüzdeki haftanın en önemli tartışma konusu bu olacak.

CHP’yi AKP’yi ve DTP’yi grup toplantılarında bu açıdan dikkatle izleyeceğiz...

Şurası açık;

Terörle mücadelede eğer birtakım "sivil adımlar" atılacaksa bu mutlaka parlamentonun kabulüyle olmalı...

Belli ki Cumhurbaşkanı da bu açıdan nabız yokluyor..."