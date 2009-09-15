Baykal: Görüşme haklı olduğumuzu gösterdi

CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, Ahmet Davutoğlu görüşmesi sonrası, Kafkasya ve Ermenistan ilişkilerinde son durum ile ilgili konuştu. Baykal 'sınırlar ima yoluyla belirleniyor' dedi.

Baykal'ın Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklmama:

Türkiye’nin ulusal menfaatlerinin öncelikli bir yer tuttuğunu düşünürüz. Siyasi tartışmaların ötesinde bir anlamı olduğunu biliriz. O nedenle bu ülkenin dış politika sorunları gündeme geldiği zaman buna özel bir anlayış içinde yaklaşmaya gayret ederiz.

Bugün Sayın Dışişleri Bakanı gelişmelerle ilgili bilgi verdi, biz de değerlendirmelerimizi sunduk. Bizim bu konuda düşüncelerimiz anlayışımız vardır.

Bugünkü görüşmede yine yaklaşımımızı Kıbrıs ve Ermenistan’la ilişkiler konusunda, enerji bağlantıları konusunda bir kez daha sayın Dışişleri Bakanı’na aktardır.

Sayın Dışişleri Bakanı’nın açıklamaları bizim düşüncelerimizin haklı olduğunu gösterdi.

Kafkasya’da biz şu dört temel sorunu görüyoruz. Kafkasya’da bir istikrarsızlık manzarası. Gerilim tablosu var. Bunun altında ne yatıyor, bunu nasıl aşarız, istikrarı nasıl gerçekleştiririz diye düşününce şu dört konuda ilerleme kaydedilmesi ihtiyacı ortaya çıkıyor.

Önce Kafkasya’da bir hukuki zemin belirsizliği var. Yani ülkeler arasındaki ilişkin temel hukuki amaçları kabul edilmiş değil.

Kars Anlaşması, Türkiye Ermenistan ilişkilerini netleştiren ana konudur. Bu hem sınırı çizer, hem Türkiye’nin egemenliğini güvence altına alır, hem de Türkiye’nin Nahcivan özerk bölgesi üzerindeki garantörlük haklarını belirler.

Bunu reddediyor Ermenistan. En temel olay bu hukuki zemin kaybıdır.

İkinci konu, Kafkasya’da hukuk dışı işgal var. 1991’den bu yana yaşanan bir gerçektir. Bu Kafkasya’daki istikrarsızlığın ana nedenidir. Kafkasya’da Ermenistan, Azerbaycan topraklarının 5’te birini işgal etmiştir. Kafkasya’da bir barış arıyorsak buna bir çözüm getirmek zorundayız.